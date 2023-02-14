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  4. Гендиректор Шинника: степень тяжести полученных в драке травм уточняется
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 12:00 | Обновлено 14 февраля 2023, 12:24
2618
11

Гендиректор Шинника: степень тяжести полученных в драке травм уточняется

13 февраля украинские игроки «Миная» избили россиян из «шинника» в Турции

14 февраля 2023, 12:00 | Обновлено 14 февраля 2023, 12:24
2618
11
Гендиректор Шинника: степень тяжести полученных в драке травм уточняется
ФК Минай

Генеральный директор «шинника» Сергей Кулаков в интервью СМИ рф подтвердил, что в Турции произошла драка игроков ярославской команды с украинскими футболистами из клуба «Минай»:

«Не могу вам рассказать подробности произошедшего, так как я нахожусь в Ярославле, а команда – в Турции. Сейчас мы определяем обстоятельства, после чего выступим с официальной позицией. Что касается серьезности травм, у меня нет никакой информации. Естественно, что во время драки могут быть ссадины. Могу сказать, что между россиянами и украинцами была стычка. Кто в ней участвовал – мы сейчас выясняем.

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Мы не знали, что украинская команда будет проживать в отеле. Мы бронировали отель еще в ноябре, у нас была позиция, чтобы в отеле не проживали украинские футболисты во избежание конфликтов. На тот момент никого там не было. Почему в отеле появилась украинская команда – вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе. Я все прекрасно понимаю: бизнес, деньги и все остальное, но безопасность должна быть на первом месте.

Я нахожусь в Ярославле, у меня нет подробной информации. Позже все опубликуем на сайте. Самое главное, что на данный момент футболисты находятся в безопасности. То, что написано о травмах футболистов, пока только написано. Степень тяжести полученных в драке травм устанавливается».

Пресс-атташе «шинника» Игорь Мережин также подтвердил факт драки игроков ярославской команды с украинскими футболистами из клуба «Минай»: «Такой факт был. Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного, никаких переломов нет».

Как сообщалось, 13 февраля украинские игроки «Миная» избили россиян из «шинника» в массовой драке в одном из турецких отелей.

Полиция Антальи не получала обращений в связи с конфликтом: «К нам никто не обращался по поводу какой-либо драки в отеле. Задержанных в связи с этой ситуацией у нас нет», – сообщили в полицейском участке.

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драка скандал учебно-тренировочные сборы Турция Шинник Ярославль Минай российско-украинская война
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Александр Пышненко
Этот случай, надеюсь, дойдет до МОКа, до Баха? Пусть думают.
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+3
Alex906
Когда то россия это было великое государство и все русских боялись.Но из-за сморчка кремлёвского с горшка не слезающего их опустили на самое дно и русский считается как зэк опущенный каждый должен подойти и дать по ебалу .Это умудриться чтоб так опустить страну 
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+2
Alex906
Какой смысл пускать террористическую погань на Олимпиаду ? Я го что их будут бить даже в кустах найдут.Ходить на соревнования с нарядом полиции глупо .это как каторжные .скорее отправят домой в концлагерь чтобы избежать массовых побоищ
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+1
Alex906
Ждём сообщений о гендиректора шинника что хоть одно скончалось под тяжёлыми кулаками украинских спортсменов 
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0
AndiM
Шкода що струсів мозку апріорі не може бути у адічалих кацапє3Dалів, бо мозку ніт.
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0
donnerwetter
Неужели это самая важная "новость" в рубрике ВОЙНА сегодня  и сейчас?  Которая как раковая опухоль полезла из какой то хайпонутой телеги из заметки в заметку?  
 *** 
 Да именно сейчас проходит очередная встреча в формате Рамштайн, где возможно решается судьба всей Донбасской дуги на фронте!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Alex906
Хотя бы обрадовал что один ватник сдох от побоев .Вот бы радости было на весь день 
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0
simon andre
Мало верится что это произошло . А пиар для миная   и шинника хороший . После Данило Сикана теперь каждый день будут новости . Вопрос к минаю как они могли жить с московитами в одном отеле ? Пусть ответят .
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-4
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