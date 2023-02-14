Гендиректор Шинника: степень тяжести полученных в драке травм уточняется

Генеральный директор «шинника» Сергей Кулаков в интервью СМИ рф подтвердил, что в Турции произошла драка игроков ярославской команды с украинскими футболистами из клуба «Минай»:

«Не могу вам рассказать подробности произошедшего, так как я нахожусь в Ярославле, а команда – в Турции. Сейчас мы определяем обстоятельства, после чего выступим с официальной позицией. Что касается серьезности травм, у меня нет никакой информации. Естественно, что во время драки могут быть ссадины. Могу сказать, что между россиянами и украинцами была стычка. Кто в ней участвовал – мы сейчас выясняем.

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Мы не знали, что украинская команда будет проживать в отеле. Мы бронировали отель еще в ноябре, у нас была позиция, чтобы в отеле не проживали украинские футболисты во избежание конфликтов. На тот момент никого там не было. Почему в отеле появилась украинская команда – вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе. Я все прекрасно понимаю: бизнес, деньги и все остальное, но безопасность должна быть на первом месте.

Я нахожусь в Ярославле, у меня нет подробной информации. Позже все опубликуем на сайте. Самое главное, что на данный момент футболисты находятся в безопасности. То, что написано о травмах футболистов, пока только написано. Степень тяжести полученных в драке травм устанавливается».

Пресс-атташе «шинника» Игорь Мережин также подтвердил факт драки игроков ярославской команды с украинскими футболистами из клуба «Минай»: «Такой факт был. Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного, никаких переломов нет».

Как сообщалось, 13 февраля украинские игроки «Миная» избили россиян из «шинника» в массовой драке в одном из турецких отелей.

Полиция Антальи не получала обращений в связи с конфликтом: «К нам никто не обращался по поводу какой-либо драки в отеле. Задержанных в связи с этой ситуацией у нас нет», – сообщили в полицейском участке.