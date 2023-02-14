Мохамед САЛАХ: «Это большая победа для нас»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Эвертоном» (2:0) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

«Это большая победа для нас. Игроки были так взволнованы, мы не могли дождаться этого матча. Надеюсь, это станет началом. Я знал, что Дарвин найдет пространство, поэтому я бежал так быстро, как только мог, и забил.

Нам немного повезло, но удача всегда приходит, когда ты очень много работаешь. Хендерсон и Милнер говорили, что мы должны играть в свой футбол, мы должны получать удовольствие, поэтому нам удалось сыграть хорошо», - сказал Салах.