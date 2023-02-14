Мохамед САЛАХ: «Это большая победа для нас»
Нападающий «Ливерпуля» – о матче с «Эвертоном»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Эвертоном» (2:0) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.
«Это большая победа для нас. Игроки были так взволнованы, мы не могли дождаться этого матча. Надеюсь, это станет началом. Я знал, что Дарвин найдет пространство, поэтому я бежал так быстро, как только мог, и забил.
Нам немного повезло, но удача всегда приходит, когда ты очень много работаешь. Хендерсон и Милнер говорили, что мы должны играть в свой футбол, мы должны получать удовольствие, поэтому нам удалось сыграть хорошо», - сказал Салах.
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