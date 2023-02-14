Товарищеские матчи
13.02.2023, FT 0 : 1
Украина. Премьер лига14 февраля 2023, 07:25 |
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Заря – Нефтчи – 0:1. Гол после суматохи во вратарской. Видео гола и обзор
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14 февраля 2023, 07:25 |
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В понедельник, 13 февраля, состоялся товарищеский матч между луганской «Зарей» и «Нефтчи» из Ферганы. Игра завершилась минимальной победой узбекского клуба.
Товарищеский матч, 13 февраля, Турция
Заря Луганск (Украина) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 0:1
Заря (стартовый состав): Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Денис Нагнойный, Алексей Хахлев, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Антюх, Денис Почапский.
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