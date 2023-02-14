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Товарищеские матчи
Заря
13.02.2023, FT 0 : 1
Нефтчи Фергана
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Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 07:25 |
162
0

Заря – Нефтчи – 0:1. Гол после суматохи во вратарской. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзора товарищеского матча

14 февраля 2023, 07:25 |
162
0
Заря – Нефтчи – 0:1. Гол после суматохи во вратарской. Видео гола и обзор
ФК Заря

В понедельник, 13 февраля, состоялся товарищеский матч между луганской «Зарей» и «Нефтчи» из Ферганы. Игра завершилась минимальной победой узбекского клуба.

Товарищеский матч, 13 февраля, Турция

Заря Луганск (Украина) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 0:1

Заря (стартовый состав): Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Денис Нагнойный, Алексей Хахлев, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Антюх, Денис Почапский.

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Источник Sport.ua
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