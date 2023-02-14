В понедельник, 13 февраля, состоялся товарищеский матч между луганской «Зарей» и «Нефтчи» из Ферганы. Игра завершилась минимальной победой узбекского клуба.

Товарищеский матч, 13 февраля, Турция

Заря Луганск (Украина) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 0:1

Заря (стартовый состав): Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Денис Нагнойный, Алексей Хахлев, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Антюх, Денис Почапский.