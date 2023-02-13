Товарищеские матчи
13.02.2023, FT 0 : 1
Украина. Премьер лига13 февраля 2023, 17:55 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:36
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Заря – Нефтчи Фергана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
13 февраля 2023, 17:55 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:36
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Луганская «Заря» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Нефтчи» Фергана (Узбекистан). Начало матча – 13 февраля в 16:00 по Киеву.
Заря – Нефтчи Фергана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
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