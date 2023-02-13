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Товарищеские матчи
Заря
13.02.2023, FT 0 : 1
Нефтчи Фергана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 17:55 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:36
33
0

Заря – Нефтчи Фергана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

13 февраля 2023, 17:55 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:36
33
0
Заря – Нефтчи Фергана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Нефтчи» Фергана (Узбекистан). Начало матча – 13 февраля в 16:00 по Киеву.

Заря – Нефтчи Фергана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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