Товарищеские матчи
13.02.2023, FT 0 : 1
Украина. Премьер лига13 февраля 2023, 20:48 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:04
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Неудача в Турции. Заря проиграла спарринг клубу из Узбекистана
Луганская команда уступила клубу «Нефтчи» Фергана со счетом 0:1
13 февраля 2023, 20:48 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:04
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Луганская «Заря» провела очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
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Соперником был клуб «Нефтчи» Фергана (Узбекистан). Украинская команда проиграла спарринг со счетом 0:1.
Товарищеский матч, 13 февраля, Турция
Заря Луганск (Украина) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 0:1
Заря (стартовый состав): Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Денис Нагнойный, Алексей Хахлев, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Антюх, Денис Почапский.
Видеоозапись матча
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