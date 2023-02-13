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Товарищеские матчи
Заря
13.02.2023, FT 0 : 1
Нефтчи Фергана
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Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 20:48 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:04
219
0

Неудача в Турции. Заря проиграла спарринг клубу из Узбекистана

Луганская команда уступила клубу «Нефтчи» Фергана со счетом 0:1

13 февраля 2023, 20:48 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:04
219
0
Неудача в Турции. Заря проиграла спарринг клубу из Узбекистана
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» провела очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником был клуб «Нефтчи» Фергана (Узбекистан). Украинская команда проиграла спарринг со счетом 0:1.

Товарищеский матч, 13 февраля, Турция

Заря Луганск (Украина) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 0:1

Заря (стартовый состав): Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Денис Нагнойный, Алексей Хахлев, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Антюх, Денис Почапский.

Видеоозапись матча

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товарищеские матчи Заря Луганск Нефтчи Фергана контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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