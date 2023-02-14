Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Бавария хочет выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о настрое команды на матч с «ПСЖ» на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов.

«Нужно не дать мячу доходить до Месси, Неймара и Мбаппе, но в «ПСЖ» есть не только они. У «ПСЖ» также есть быстрые крайние защитники и другие талантливые игроки. Но «ПСЖ» тоже думает, как остановить наших игроков. Все решит форма в день матча.

Лига чемпионов очень важна для «ПСЖ». Это равная пара, шансы 50 на 50. Я уверен, что завтра мы сыграем на высшем уровне, и надеюсь, что мы добьемся хорошего результата. Мы все хотим выиграть Лигу чемпионов. Титул Бундеслиги очень важен, но СМИ не придают ему большого значения. Так что Лига чемпионов очень важна для клуба и для меня», – заявил Нагельсманн.

Первая встреча 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария» состоится во вторник, 14 февраля, начало – в 22:00 по Киеву.