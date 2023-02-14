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Англия
14 февраля 2023, 02:56 | Обновлено 14 февраля 2023, 03:02
71
0

Шон ДАЙЧ: «Это не совсем то, на что Эвертон рассчитывал»

Наставник «Эвертона» – о поражении от «Ливерпуля»

14 февраля 2023, 02:56 | Обновлено 14 февраля 2023, 03:02
71
0
Шон ДАЙЧ: «Это не совсем то, на что Эвертон рассчитывал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч дал оценку матчу с «Ливерпулем» (0:2) в 23-м туре чемпионата Англии.

«Это было не совсем то, на что мы рассчитывали. Но недостатка в усилиях с нашей стороны не было, и игра команды была хорошей. Они [«Ливерпуль»] по-прежнему хорошая команда. Мы держались достаточно плотно, но не совсем правильно распоряжались мячом и пропустили первый необязательный гол.

Все игры важны, но правильно сказать, что люди задавались вопросом, получим ли мы очко в наших первых двух играх [против «Арсенала» и «Ливерпуля»]. Мы получили три очка, чем я не слишком разочарован. Я реалист и я знаю, насколько тяжела Премьер-лига.

Нам еще многое предстоит сделать. Впрочем, игроки уже многое сделали за короткий промежуток времени. Сейчас нам нужно быстро восстановиться и снова идти вперед», – рассказал Дайч.

«Эвертон» в таблице АПЛ занимает 18-е место с 18-ю очками после 22-х матчей.

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Шон Дайч Эвертон Ливерпуль - Эвертон Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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