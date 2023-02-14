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Англия
14 февраля 2023, 01:52 | Обновлено 14 февраля 2023, 01:56
240
2

Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем

Украинец вошел в топ-4 своей команды

14 февраля 2023, 01:52 | Обновлено 14 февраля 2023, 01:56
240
2
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник клуба «Эвертон» Виталий Миколенко по итогам матча с «Ливерпулем» (0:2) в 23-м туре Английской Премьер-лиги получил в своей команде балл выше среднего. Известный футбольный портал Whoscored поставил украинцу за поединок оценку 6,7.

В «Эвертоне» лучший балл, чем у Миколенко, оказался у Ивоби (7,1), Гуйе (6,9) и Тарковски (6,8).

Если же взять всех футболистов, принимавших участие в игре «Ливерпуль» – «Эвертон», то у Миколенко оценка оказалась выше, чем у двух игроков команды Юргена Клоппа – Матипа (6,5) и Фабиньо (6,6).

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Ливерпуль - Эвертон Ливерпуль
Источник WhoScored
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Комментарии 2
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VK-Sport
Фізика у Віталія хороша. І працьовитість на полі. В АПЛ таких цінують.
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BestOf
Оценка  средняя ,ну играл плохо и в голе виноват. Ну может лучше играть он и должен стать лучшим защитником АПЛ этого сезона. 
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