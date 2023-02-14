Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем

Украинский защитник клуба «Эвертон» Виталий Миколенко по итогам матча с «Ливерпулем» (0:2) в 23-м туре Английской Премьер-лиги получил в своей команде балл выше среднего. Известный футбольный портал Whoscored поставил украинцу за поединок оценку 6,7.

В «Эвертоне» лучший балл, чем у Миколенко, оказался у Ивоби (7,1), Гуйе (6,9) и Тарковски (6,8).

Если же взять всех футболистов, принимавших участие в игре «Ливерпуль» – «Эвертон», то у Миколенко оценка оказалась выше, чем у двух игроков команды Юргена Клоппа – Матипа (6,5) и Фабиньо (6,6).