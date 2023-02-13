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  4. БЕНИТО: «В рф трудно ходить по улицам. Фаны зенита ненавидят темнокожих»
Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 23:35 | Обновлено 13 февраля 2023, 23:41
853
1

БЕНИТО: «В рф трудно ходить по улицам. Фаны зенита ненавидят темнокожих»

Нигерийский полузащитник «Динамо» рассказал о проблеме расизма

13 февраля 2023, 23:35 | Обновлено 13 февраля 2023, 23:41
853
1
БЕНИТО: «В рф трудно ходить по улицам. Фаны зенита ненавидят темнокожих»
ФК Динамо Киев. Бенито

Нигерийский полузащитник «Динамо» Бенито рассказал о проблеме расизма:

«Я жил в россии и могу сказать, что украинский народ более дружелюбный. Дело в том, что россияне очень радикальны. Посмотрите, сколько иностранцев ходят по улицам Киева. Много индусов, африканцев, американцев, европейцев. А вот в россии иностранцам трудно ходить по улицам. Украинцы очень гостеприимны, они рады туристам, открыты, дружелюбны ко всем. И россиянам не хватает такого гостеприимства, которое характерно для вас.

Да, в росссии много расизма. Фанаты «зенита» ненавидят темнокожих, вы никогда не увидите там африканцев. Бразильцев, аргентинцев можно, но только не африканцев. Их фаны унижают нас, это просто зло. Ужасный случай был в Тамбове. Мы играли матч. Наш фанат начал кричать в мою сторону расистские оскорбления. Представьте себе, на игрока своей же команды.

Вообще, у меня не укладывается это в голове. А вот в Украине у меня не было таких случаев. Здесь практически все иностранцы чувствуют себя комфортно. В «Динамо» даже многие украинцы говорят по-английски, есть с кем пообщаться. А что касается рф, то я лучше промолчу».

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Источник: Динамо считает Диалло важным активом с прицелом на продажу
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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maxno
Фашизм в россии это нормальнле явление у них все цветные кроме них. А НА самом деле это просто нельзя себя так вести . Они со своим величием стали как фашасты Гитлера .
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Респект цьому хлопчині. Сподіваюся він так само гарно вміє грати у футбол
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