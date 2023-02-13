БЕНИТО: «В рф трудно ходить по улицам. Фаны зенита ненавидят темнокожих»

Нигерийский полузащитник «Динамо» Бенито рассказал о проблеме расизма:

«Я жил в россии и могу сказать, что украинский народ более дружелюбный. Дело в том, что россияне очень радикальны. Посмотрите, сколько иностранцев ходят по улицам Киева. Много индусов, африканцев, американцев, европейцев. А вот в россии иностранцам трудно ходить по улицам. Украинцы очень гостеприимны, они рады туристам, открыты, дружелюбны ко всем. И россиянам не хватает такого гостеприимства, которое характерно для вас.

Да, в росссии много расизма. Фанаты «зенита» ненавидят темнокожих, вы никогда не увидите там африканцев. Бразильцев, аргентинцев можно, но только не африканцев. Их фаны унижают нас, это просто зло. Ужасный случай был в Тамбове. Мы играли матч. Наш фанат начал кричать в мою сторону расистские оскорбления. Представьте себе, на игрока своей же команды.

Вообще, у меня не укладывается это в голове. А вот в Украине у меня не было таких случаев. Здесь практически все иностранцы чувствуют себя комфортно. В «Динамо» даже многие украинцы говорят по-английски, есть с кем пообщаться. А что касается рф, то я лучше промолчу».