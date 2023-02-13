БЕНИТО: «Я люблю Украину! Не понимаю тех легионеров, которые уезжают»

Нигерийский полузащитник «Динамо» Бенито рассказал, что очень любит Украину:

«Я вижу, что легионеры уезжают. Они убегают в поисках такой жизни, как раньше. Это плохо. Посмотрите на нашего тренера Мирчу Луческу – он пример для всех нас. Он показывает людям, что такое отсутствие ужаса. 78 лет, самый опытный тренер в мире. Он едет в страну, где идет война, и своим примером показывает, что жизнь продолжается. Я действительно не понимаю тех легионеров, которые покидают Украину. Когда я узнал, что Томаш Кендзера вернулся в Украину, я стал еще больше его уважать.

Паспорт страны не требуется, чтобы искренне любить ее. Я живу в Украине, провел здесь много времени, завел друзей. Я привык относиться к людям так, как они относятся ко мне. Если Украина сделала меня счастливым, то я буду ее поддерживать и любить всегда. Хочу подчеркнуть – я здесь. Я с вами, я один из вас.

Я не знаю, кто написал гимн Украины, но он очень мелодичен. Когда я слышу его, то у меня появляются новые эмоции. Каждый раз, когда перед матчем включают гимн Украины, я становлюсь счастливым. Не знаю почему, но это правда. Я становлюсь счастливым. Выучить украинский язык? Думаю, да. Было бы круто».