Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забили четыре мяча. Александрия разгромила грузинский клуб Дила
Товарищеские матчи
Александрия
13.02.2023, FT 4 : 1
Дила
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 21:43 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:56
410
0

Забили четыре мяча. Александрия разгромила грузинский клуб Дила

Команда УПЛ провела два спарринг за один день на сборах в Турции

13 февраля 2023, 21:43 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:56
410
0
Забили четыре мяча. Александрия разгромила грузинский клуб Дила
ФК Александрия

Команда УПЛ «Александрия» провела очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником был клуб «Дила» (Грузия). Украинская команда разгромила соперника со счетом 4:1.

Это был второй спарринг команды за один тренировочный день в Турции.

Товарищеский матч, 13 февраля, Турция

Александрия (Украина) – Дила (Грузия) – 4:1

Голами отличились: Богдан Кобзарь, Викентий Волошин, игрок на просмотре, Даниил Скорко.

Видеообзор матча

По теме:
Колос сыграл вничью с Актобе в спарринге
Неудача в Турции. Заря проиграла спарринг клубу из Узбекистана
Колос – Актобе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александрия Дила товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Богдан Кобзарь Викентий Волошин Даниил Скорко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Биатлон | 13 февраля 2023, 17:20 6
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону

Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»

Арсенал и Челси хотят провести благотворительный матч для помощи Украине
Футбол | 13 февраля 2023, 17:43 6
Арсенал и Челси хотят провести благотворительный матч для помощи Украине
Арсенал и Челси хотят провести благотворительный матч для помощи Украине

Поединок может состояться в июне

Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Футбол | 13.02.2023, 16:20
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
Футбол | 13.02.2023, 13:29
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
УАФ выпустила календарь без Закарпатской области. Названа причина ошибки
Футбол | 13.02.2023, 20:00
УАФ выпустила календарь без Закарпатской области. Названа причина ошибки
УАФ выпустила календарь без Закарпатской области. Названа причина ошибки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
11.02.2023, 18:20 40
Футбол
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
12.02.2023, 18:10 14
Баскетбол
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
11.02.2023, 22:59 10
Футбол
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
12.02.2023, 21:01
Футбол
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
11.02.2023, 20:19 2
Футбол
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
11.02.2023, 23:59 22
Бокс
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
12.02.2023, 08:40 20
Бокс
Джошуа через Владимира Кличко передал послание Усику
Джошуа через Владимира Кличко передал послание Усику
11.02.2023, 18:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности