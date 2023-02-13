Забили четыре мяча. Александрия разгромила грузинский клуб Дила

Команда УПЛ «Александрия» провела очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником был клуб «Дила» (Грузия). Украинская команда разгромила соперника со счетом 4:1.

Это был второй спарринг команды за один тренировочный день в Турции.

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Товарищеский матч, 13 февраля, Турция

Александрия (Украина) – Дила (Грузия) – 4:1

Голами отличились: Богдан Кобзарь, Викентий Волошин, игрок на просмотре, Даниил Скорко.

Видеообзор матча