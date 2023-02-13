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Александрия
13.02.2023, FT 0 : 1
Пюник
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Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 13:08 |
158
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Александрия в первом матче игрового дня проиграла Пюнику

Команда Руслана Ротаня сегодня сыграет еще одну встречу

13 февраля 2023, 13:08 |
158
0
Александрия в первом матче игрового дня проиграла Пюнику
ФК Александрия

В понедельник, 13 февраля, «Александрия» на предсезонном сборе в Турции провела контрольный спарринг с армянской командой «Пюник».

Украинский клуб проиграл, пропустив единственный гол уже на 12-й минуте.

Сегодня «Александрия» сыграет еще и против грузинской «Дилы», начало встречи в 16:00 по Киеву.

Контрольный матч

«Александрия» – «Пюник» – 0:1
Гол: 12'

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Источник Sport.ua
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