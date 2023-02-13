Александрия в первом матче игрового дня проиграла Пюнику

В понедельник, 13 февраля, «Александрия» на предсезонном сборе в Турции провела контрольный спарринг с армянской командой «Пюник».

Украинский клуб проиграл, пропустив единственный гол уже на 12-й минуте.

Сегодня «Александрия» сыграет еще и против грузинской «Дилы», начало встречи в 16:00 по Киеву.

Контрольный матч

«Александрия» – «Пюник» – 0:1

Гол: 12'