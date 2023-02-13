Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Александрия
9 0 : 0
Пюник
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 09:48 | Обновлено 13 февраля 2023, 09:56
245
0

Александрия – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 13 февраля в 11:00

13 февраля 2023, 09:48 | Обновлено 13 февраля 2023, 09:56
245
0
Александрия – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В понедельник, 13 февраля, «Александрия» на предсезонном сборе в Турции проведет контрольный спарринг с армянской командой «Пюник».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 11:00 по киевскому времени.

Александрия – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Александрия – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Минай – Насаф – 0:0. Без голов и без победы. Обзор матча
Ингулец – Аксу – 2:2. На день рождения Резепова. Видео голов и обзор матча
смотреть онлайн товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александрия Пюник контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
Футбол | 12 февраля 2023, 21:01 0
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии

Арне Эспеэль потерял сознание во время матча, после чего скончался

Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха
Теннис | 12 февраля 2023, 19:24 6
Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха
Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха

Олимпийский чемпион попросил обдумывать каждое действие

«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко
Теннис | 12.02.2023, 21:23
«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко
«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко
ВИДЕО. Треш из Бразилии. Во время матча застрелили голкипера
Футбол | 13.02.2023, 05:20
ВИДЕО. Треш из Бразилии. Во время матча застрелили голкипера
ВИДЕО. Треш из Бразилии. Во время матча застрелили голкипера
Украины не будет на Евробаскете, звезды футбола поехали в рф, победа Динамо
Футбол | 13.02.2023, 06:25
Украины не будет на Евробаскете, звезды футбола поехали в рф, победа Динамо
Украины не будет на Евробаскете, звезды футбола поехали в рф, победа Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
12.02.2023, 21:24 87
Футбол
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
12.02.2023, 18:10 14
Баскетбол
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
12.02.2023, 08:15 17
Футбол
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
12.02.2023, 08:40 19
Бокс
МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
13.02.2023, 04:55 1
Футбол
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
11.02.2023, 14:15 20
Футбол
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
12.02.2023, 17:30 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности