Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига13 февраля 2023, 09:48 | Обновлено 13 февраля 2023, 09:56
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Александрия – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 13 февраля в 11:00
13 февраля 2023, 09:48 | Обновлено 13 февраля 2023, 09:56
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В понедельник, 13 февраля, «Александрия» на предсезонном сборе в Турции проведет контрольный спарринг с армянской командой «Пюник».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра начнется в 11:00 по киевскому времени.
Александрия – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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