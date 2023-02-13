В понедельник, 13 февраля, «Александрия» на предсезонном сборе в Турции проведет контрольный спарринг с армянской командой «Пюник».

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Игра начнется в 11:00 по киевскому времени.

Александрия – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция