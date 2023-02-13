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Товарищеские матчи
Александрия
13.02.2023 16:00 - : -
Дила
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 10:51 | Обновлено 13 февраля 2023, 11:00
53
0

Александрия – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 13 февраля в 16:00

13 февраля 2023, 10:51 | Обновлено 13 февраля 2023, 11:00
53
0
Александрия – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В понедельник, 13 февраля, «Александрия» на предсезонном сборе в Турции проведет контрольный спарринг с грузинской командой «Дила» из Гори.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Александрия – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Александрия Дила смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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