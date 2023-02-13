Товарищеские матчи
13.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига13 февраля 2023, 10:51 | Обновлено 13 февраля 2023, 11:00
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Александрия – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 13 февраля в 16:00
13 февраля 2023, 10:51 | Обновлено 13 февраля 2023, 11:00
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В понедельник, 13 февраля, «Александрия» на предсезонном сборе в Турции проведет контрольный спарринг с грузинской командой «Дила» из Гори.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
Александрия – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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