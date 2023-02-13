В понедельник, 13 февраля, «Александрия» на предсезонном сборе в Турции проведет контрольный спарринг с грузинской командой «Дила» из Гори.

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Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Александрия – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция