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Франция
13 февраля 2023, 16:55 | Обновлено 13 февраля 2023, 17:12
4382
2

Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара

Выходка бразильца после поражения от «Монако» может дорого ему обойтись

13 февраля 2023, 16:55 | Обновлено 13 февраля 2023, 17:12
4382
2
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы Неймар покинул клуб при первой же возможности. Терпению боссов парижан пришел конец из-за выходки бразильца после игры с «Монако» (1:3).

По данным источника, 31-летний бразилец ударил своих партнеров по команде – Витиньо и Уго Экитике, а также выяснял отношения с советником клуба по спортивным вопросам Луишем Капушем.

Отметим, что контракт Неймара с «ПСЖ» действителен до 2027 года. Летом 2017-го парижане выкупили у «Барселоны» бразильца за рекордные до сих пор 222 миллиона евро. Бразилец с тех пор сыграл 171 матч за «ПСЖ», забив 117 голов и сделав 76 голевых передач.

Минувшим летом Неймаром интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но официальных предложений о трансфере бразильца не поступало.

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Неймар ПСЖ
Источник Goal.com
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Умник
В челси там очень мало игроков как раз
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Бразильская дедовщина.  Теперь только в мацковский спартак.
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