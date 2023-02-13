Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Выходка бразильца после поражения от «Монако» может дорого ему обойтись
Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы Неймар покинул клуб при первой же возможности. Терпению боссов парижан пришел конец из-за выходки бразильца после игры с «Монако» (1:3).
По данным источника, 31-летний бразилец ударил своих партнеров по команде – Витиньо и Уго Экитике, а также выяснял отношения с советником клуба по спортивным вопросам Луишем Капушем.
Отметим, что контракт Неймара с «ПСЖ» действителен до 2027 года. Летом 2017-го парижане выкупили у «Барселоны» бразильца за рекордные до сих пор 222 миллиона евро. Бразилец с тех пор сыграл 171 матч за «ПСЖ», забив 117 голов и сделав 76 голевых передач.
Минувшим летом Неймаром интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но официальных предложений о трансфере бразильца не поступало.
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