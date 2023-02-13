Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара

Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы Неймар покинул клуб при первой же возможности. Терпению боссов парижан пришел конец из-за выходки бразильца после игры с «Монако» (1:3).

По данным источника, 31-летний бразилец ударил своих партнеров по команде – Витиньо и Уго Экитике, а также выяснял отношения с советником клуба по спортивным вопросам Луишем Капушем.

Отметим, что контракт Неймара с «ПСЖ» действителен до 2027 года. Летом 2017-го парижане выкупили у «Барселоны» бразильца за рекордные до сих пор 222 миллиона евро. Бразилец с тех пор сыграл 171 матч за «ПСЖ», забив 117 голов и сделав 76 голевых передач.

Минувшим летом Неймаром интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но официальных предложений о трансфере бразильца не поступало.