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Франция
12 февраля 2023, 23:39 | Обновлено 12 февраля 2023, 23:50
603
0

Неймар устроил ссору с советником ПСЖ после поражения от Монако

Бразильский форвард поучаствовал в перепалке с Луишем Кампушем

12 февраля 2023, 23:39 | Обновлено 12 февраля 2023, 23:50
603
0
Неймар устроил ссору с советником ПСЖ после поражения от Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш устроили ссору в раздевалке.

Это произошло вечером 11 февраля после поражения в матче Ла Лиги 1 против «Монако» (1:3).

Неймар и сотрудник клуба поговорили на повышенных тонах на португальском языке. Затем в перепалке принял участие капитан команды Маркиньос.

Луиш Кампуш был недоволен игрой лидеров команды и высказал это в споре с Неймаром. «ПСЖ» идет на серии из двух поражений подряд.

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ПСЖ Неймар Луиш Кампуш Маркиньос Монако - ПСЖ Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник RMC Sport
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