Франция12 февраля 2023, 23:39 | Обновлено 12 февраля 2023, 23:50
603
0
Неймар устроил ссору с советником ПСЖ после поражения от Монако
Бразильский форвард поучаствовал в перепалке с Луишем Кампушем
12 февраля 2023, 23:39 | Обновлено 12 февраля 2023, 23:50
603
0
Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш устроили ссору в раздевалке.
Это произошло вечером 11 февраля после поражения в матче Ла Лиги 1 против «Монако» (1:3).
Неймар и сотрудник клуба поговорили на повышенных тонах на португальском языке. Затем в перепалке принял участие капитан команды Маркиньос.
Луиш Кампуш был недоволен игрой лидеров команды и высказал это в споре с Неймаром. «ПСЖ» идет на серии из двух поражений подряд.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 12 февраля 2023, 05:00 16
Виктор владел инициативой, но неожиданная развязка наступила в 8-м раунде
Баскетбол | 12 февраля 2023, 18:10 14
Поклонники украинской сборной следят за событиями в матчах других групп
Футбол | 12.02.2023, 12:53
Футбол | 12.02.2023, 20:32
Футбол | 12.02.2023, 07:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.02.2023, 14:15 20
11.02.2023, 18:05 1
11.02.2023, 19:54 13
11.02.2023, 16:55 11
12.02.2023, 17:30 12
11.02.2023, 22:59 10
11.02.2023, 23:59 22
12.02.2023, 08:15 15