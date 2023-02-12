Неймар устроил ссору с советником ПСЖ после поражения от Монако

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш устроили ссору в раздевалке.

Это произошло вечером 11 февраля после поражения в матче Ла Лиги 1 против «Монако» (1:3).

Неймар и сотрудник клуба поговорили на повышенных тонах на португальском языке. Затем в перепалке принял участие капитан команды Маркиньос.

Луиш Кампуш был недоволен игрой лидеров команды и высказал это в споре с Неймаром. «ПСЖ» идет на серии из двух поражений подряд.