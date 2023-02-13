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Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 10:30 | Обновлено 13 февраля 2023, 10:47
33
0

Минай – Насаф – 0:0. Без голов и без победы. Обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

13 февраля 2023, 10:30 | Обновлено 13 февраля 2023, 10:47
33
0
Минай – Насаф – 0:0. Без голов и без победы. Обзор матча
ФК Минай

В воскресенье, 12 февраля, в пятом спарринге турецкого сбора «Минай» померился силами с командой «Насаф» из Узбекистана.

Игра завершилась вничью 0:0.

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Источник Sport.ua
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