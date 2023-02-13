Украина. Премьер лига13 февраля 2023, 10:30 | Обновлено 13 февраля 2023, 10:47
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Минай – Насаф – 0:0. Без голов и без победы. Обзор матча
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
13 февраля 2023, 10:30 | Обновлено 13 февраля 2023, 10:47
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В воскресенье, 12 февраля, в пятом спарринге турецкого сбора «Минай» померился силами с командой «Насаф» из Узбекистана.
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