Украина. Премьер лига12 февраля 2023, 13:50 | Обновлено 12 февраля 2023, 15:59
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Минай – Насаф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 12 февраля в 14:00
12 февраля 2023, 13:50 | Обновлено 12 февраля 2023, 15:59
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В воскресенье, 12 февраля, на сборе в Турции «Минай» проведет товарищеский матч с командой «Насаф» из Узбекистана.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в " rel="nofollow noopener" target="_blank">Telegram Sport.ua
Игра начнется в 14:00 по киевскому времени.
Минай – Насаф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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