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Товарищеские матчи
Минай
12.02.2023, FT 0 : 0
Насаф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 13:50 | Обновлено 12 февраля 2023, 15:59
418
0

Минай – Насаф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 12 февраля в 14:00

12 февраля 2023, 13:50 | Обновлено 12 февраля 2023, 15:59
418
0
Минай – Насаф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

В воскресенье, 12 февраля, на сборе в Турции «Минай» проведет товарищеский матч с командой «Насаф» из Узбекистана.

Игра начнется в 14:00 по киевскому времени.

Минай – Насаф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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