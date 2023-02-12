В воскресенье, 12 февраля, на сборе в Турции «Минай» проведет товарищеский матч с командой «Насаф» из Узбекистана.

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Игра начнется в 14:00 по киевскому времени.

Минай – Насаф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция