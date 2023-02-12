Минай расписал мировую с обладателем Кубка Узбекистана
Украинская команда сыграла вничью с «Насаф»
В воскресенье, 12 февраля, состоялся товарищеский матч между «Минаем» и ФК «Насаф» из Узбекистана. Игра завершилась со счетом 0:0.
В пятом спарринге в Турции команда Владимира Шарана во второй раз сыграла вничью. В начале сборов «Минай» разошелся с «миром» со «Спартаком» из Варны, а теперь – с обладателем Кубка Узбекистана «Насафом».
Минай – Насаф (Узбекистан) – 0:0
Минай: Бандура, Гончар, Немчанинов, Горин, Трубочкин, игрок на просмотре, Твердохлеб, Воробчак, Гечев, Байдал, Вишневский.
На замену выходили: Чуев, Ю.Кравчук, Дмитрук, Паламарь, Касимов, Голубь, Рогозинский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник «Челси» попрощался с донецким клубом
Нигериец Чуквубуйкем Иквуэмеси может перебраться в Киев