Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай расписал мировую с обладателем Кубка Узбекистана
Товарищеские матчи
Минай
12.02.2023, FT 0 : 0
Насаф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 18:55 | Обновлено 12 февраля 2023, 19:05
151
0

Минай расписал мировую с обладателем Кубка Узбекистана

Украинская команда сыграла вничью с «Насаф»

12 февраля 2023, 18:55 | Обновлено 12 февраля 2023, 19:05
151
0
Минай расписал мировую с обладателем Кубка Узбекистана
ФК Минай

В воскресенье, 12 февраля, состоялся товарищеский матч между «Минаем» и ФК «Насаф» из Узбекистана. Игра завершилась со счетом 0:0.

В пятом спарринге в Турции команда Владимира Шарана во второй раз сыграла вничью. В начале сборов «Минай» разошелся с «миром» со «Спартаком» из Варны, а теперь – с обладателем Кубка Узбекистана «Насафом».

Минай – Насаф (Узбекистан) – 0:0

Минай: Бандура, Гончар, Немчанинов, Горин, Трубочкин, игрок на просмотре, Твердохлеб, Воробчак, Гечев, Байдал, Вишневский.

На замену выходили: Чуев, Ю.Кравчук, Дмитрук, Паламарь, Касимов, Голубь, Рогозинский.

По теме:
Металлист 1925 минимально уступил чешской команде на предсезонном сборе
Кривбасс проиграл вице-чемпиону Молдовы на сборе в Турции
Динамо – Политехника – 2:0. Спокойно и уверенно. Видео голов и обзор матча
Минай Насаф контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил МУДРИК: «Хочу, чтобы игроки Шахтера верили, что все возможно»
Футбол | 12 февраля 2023, 14:10 7
Михаил МУДРИК: «Хочу, чтобы игроки Шахтера верили, что все возможно»
Михаил МУДРИК: «Хочу, чтобы игроки Шахтера верили, что все возможно»

Полузащитник «Челси» попрощался с донецким клубом

Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Футбол | 11 февраля 2023, 19:54 13
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро

Нигериец Чуквубуйкем Иквуэмеси может перебраться в Киев

Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Футбол | 11.02.2023, 17:15
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
О футболе не может быть и речи. Второй клуб снялся с чемпионата Турции
Футбол | 12.02.2023, 13:25
О футболе не может быть и речи. Второй клуб снялся с чемпионата Турции
О футболе не может быть и речи. Второй клуб снялся с чемпионата Турции
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Футбол | 11.02.2023, 22:59
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой
ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой
12.02.2023, 05:13 6
Теннис
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
11.02.2023, 08:10 22
Футбол
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
12.02.2023, 08:40 17
Бокс
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
12.02.2023, 08:15 12
Футбол
Магучих с лучшим результатом сезона в мире выиграла соревнования во Франции
Магучих с лучшим результатом сезона в мире выиграла соревнования во Франции
11.02.2023, 21:12 1
Другие виды
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
10.02.2023, 19:18 39
Футбол
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
12.02.2023, 07:45 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности