Украина. Премьер лига13 февраля 2023, 09:08 | Обновлено 13 февраля 2023, 09:11
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Ингулец – Аксу – 2:2. На день рождения Резепова. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
13 февраля 2023, 09:08 | Обновлено 13 февраля 2023, 09:11
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Петровский «Ингулец» на предсезонном сборе в Турции в субботу, 11 февраля, померился силами с казахстанской командой «Аксу».
Игра сильнейшего не определила – ничья 2:2. Голами в составе украинского клуба отличились Артем Ситало и Максим Марусич.
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