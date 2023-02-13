Петровский «Ингулец» на предсезонном сборе в Турции в субботу, 11 февраля, померился силами с казахстанской командой «Аксу».

Игра сильнейшего не определила – ничья 2:2. Голами в составе украинского клуба отличились Артем Ситало и Максим Марусич.