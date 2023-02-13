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Аксу
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Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 09:08 | Обновлено 13 февраля 2023, 09:11
41
0

Ингулец – Аксу – 2:2. На день рождения Резепова. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

13 февраля 2023, 09:08 | Обновлено 13 февраля 2023, 09:11
41
0
Ингулец – Аксу – 2:2. На день рождения Резепова. Видео голов и обзор матча
ФК Ингулец Петрово

Петровский «Ингулец» на предсезонном сборе в Турции в субботу, 11 февраля, померился силами с казахстанской командой «Аксу».

Игра сильнейшего не определила – ничья 2:2. Голами в составе украинского клуба отличились Артем Ситало и Максим Марусич.

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Источник Sport.ua
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