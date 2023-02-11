Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 16:35 | Обновлено 11 февраля 2023, 16:38
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Ингулец расписал боевую ничью с казахстанским Аксу на сборе в Турции
Голами отличились Артем Ситало и Максим Марусич
11 февраля 2023, 16:35 | Обновлено 11 февраля 2023, 16:38
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В субботу, 11 февраля, состоялся товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Ингулец» и «Аксу» из Казахстана.
Встреча завершилась ничьей 2:2. Голами в составе украинского клуба отличились Артем Ситало и Максим Марусич.
Контрольный матч
«Ингулец» – «Аксу» – 2:2
Ситало (55'), Марусич (61').
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