Ингулец расписал боевую ничью с казахстанским Аксу на сборе в Турции

В субботу, 11 февраля, состоялся товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Ингулец» и «Аксу» из Казахстана.

Встреча завершилась ничьей 2:2. Голами в составе украинского клуба отличились Артем Ситало и Максим Марусич.

Контрольный матч

«Ингулец» – «Аксу» – 2:2

Ситало (55'), Марусич (61').