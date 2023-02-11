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Товарищеские матчи
Ингулец
11.02.2023, FT 2 : 2
Аксу
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 14:40 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:56
119
0

Ингулец – Аксу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

11 февраля 2023, 14:40 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:56
119
0
Ингулец – Аксу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

Команда УПЛ «Ингулец» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Аксу» (Казахстан). Начало матча – 11 февраля в 13:00 по Киеву.

Ингулец – Аксу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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