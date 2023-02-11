Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 14:40 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:56
119
0
Ингулец – Аксу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
11 февраля 2023, 14:40 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:56
119
0
Команда УПЛ «Ингулец» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Аксу» (Казахстан). Начало матча – 11 февраля в 13:00 по Киеву.
Ингулец – Аксу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 февраля 2023, 09:17 4
Поединки запланированы на 3-6 марта
Футбол | 11 февраля 2023, 10:20 14
Валерий Василенко – о самом громком «внутреннем» трансфере УПЛ нынешнего межсезонья
Футбол | 11.02.2023, 08:10
Футбол | 10.02.2023, 21:24
Футбол | 11.02.2023, 14:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.02.2023, 16:45 2
09.02.2023, 20:48 7
10.02.2023, 22:30 6
09.02.2023, 17:23 24
10.02.2023, 05:05 20
10.02.2023, 14:09 5
09.02.2023, 17:35 1
09.02.2023, 21:35 1