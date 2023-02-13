В воскресенье, 12 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист 1925» провел контрольный поединок с чешской командой «Лишень» и потерпел поражение со счетом 0:1.

На 65-й минуте поединка Дмитрий Кравченко не смог с 11-метровой отметки переиграть голкипера чехов, а через девять минут игроки «Лишеня» отметились голом, который в итоге принес им победу.

Видеообзор товарищеского матча «Металлист 1925» – «Лишень»