Товарищеские матчи
12.02.2023, FT 0 : 1
Украина. Премьер лига13 февраля 2023, 07:51 |
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Металлист 1925 – Лишень – 0:1. Расплата за промах с «точки». Видео и обзор
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
13 февраля 2023, 07:51 |
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В воскресенье, 12 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист 1925» провел контрольный поединок с чешской командой «Лишень» и потерпел поражение со счетом 0:1.
На 65-й минуте поединка Дмитрий Кравченко не смог с 11-метровой отметки переиграть голкипера чехов, а через девять минут игроки «Лишеня» отметились голом, который в итоге принес им победу.
Видеообзор товарищеского матча «Металлист 1925» – «Лишень»
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