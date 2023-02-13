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Товарищеские матчи
Металлист 1925
12.02.2023, FT 0 : 1
Лишень
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Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 07:51 |
45
0

Металлист 1925 – Лишень – 0:1. Расплата за промах с «точки». Видео и обзор

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

13 февраля 2023, 07:51 |
45
0
Металлист 1925 – Лишень – 0:1. Расплата за промах с «точки». Видео и обзор
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 12 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист 1925» провел контрольный поединок с чешской командой «Лишень» и потерпел поражение со счетом 0:1.

На 65-й минуте поединка Дмитрий Кравченко не смог с 11-метровой отметки переиграть голкипера чехов, а через девять минут игроки «Лишеня» отметились голом, который в итоге принес им победу.

Видеообзор товарищеского матча «Металлист 1925» – «Лишень»

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Источник Sport.ua
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