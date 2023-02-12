Товарищеские матчи
12.02.2023 14:00 - : -
Украина. Премьер лига12 февраля 2023, 12:20 | Обновлено 12 февраля 2023, 13:04
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Металлист 1925 – Лишень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 12 февраля в 14:00
12 февраля 2023, 12:20 | Обновлено 12 февраля 2023, 13:04
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В воскресенье, 12 февраля, харьковский «Металлист 1925» на предсезонном сборе в Турции проведет контрольный спарринг с чешской командой «Лишень» из Брно.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра начнется в 14:00 по киевскому времени.
Металлист 1925 – Лишень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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