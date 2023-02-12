Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Лишень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Металлист 1925
12.02.2023 14:00 - : -
Лишень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 12:20 | Обновлено 12 февраля 2023, 13:04
102
0

Металлист 1925 – Лишень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 12 февраля в 14:00

12 февраля 2023, 12:20 | Обновлено 12 февраля 2023, 13:04
102
0
Металлист 1925 – Лишень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 12 февраля, харьковский «Металлист 1925» на предсезонном сборе в Турции проведет контрольный спарринг с чешской командой «Лишень» из Брно.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 14:00 по киевскому времени.

Металлист 1925 – Лишень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Кривбасс – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Минай – Насаф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист – Кайсар – 0:1. Наошибались на гол. Видео гола и обзор матча
смотреть онлайн Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Лишень
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Футбол | 11 февраля 2023, 14:15 17
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»

Эрик Абидаль пробил дно

ВИДЕО. Как Лунина и мадридский Реал награждали трофеем и медалями КЧМ
Футбол | 12 февраля 2023, 06:55 3
ВИДЕО. Как Лунина и мадридский Реал награждали трофеем и медалями КЧМ
ВИДЕО. Как Лунина и мадридский Реал награждали трофеем и медалями КЧМ

Украинский голкипер отыграл полностью и полуфинальный, и финальный матчи

ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Биатлон | 11.02.2023, 16:55
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Футбол | 11.02.2023, 19:54
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Динамо, искусственный шлагбаум и кейс Беседина/Гармаша
Футбол | 12.02.2023, 10:00
Динамо, искусственный шлагбаум и кейс Беседина/Гармаша
Динамо, искусственный шлагбаум и кейс Беседина/Гармаша
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
12.02.2023, 07:45 9
Футбол
ВИДЕО. Побит рекорд Роналду, замена ддля Анчелотти, ставим на Милан
ВИДЕО. Побит рекорд Роналду, замена ддля Анчелотти, ставим на Милан
10.02.2023, 09:47
Футбол
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
11.02.2023, 08:10 21
Футбол
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
11.02.2023, 19:20 9
Теннис
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
11.02.2023, 18:20 37
Футбол
Джошуа через Владимира Кличко передал послание Усику
Джошуа через Владимира Кличко передал послание Усику
11.02.2023, 18:05 1
Бокс
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
11.02.2023, 23:59 21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности