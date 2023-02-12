В воскресенье, 12 февраля, харьковский «Металлист 1925» на предсезонном сборе в Турции проведет контрольный спарринг с чешской командой «Лишень» из Брно.

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Игра начнется в 14:00 по киевскому времени.

Металлист 1925 – Лишень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция