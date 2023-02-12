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12.02.2023, FT 0 : 0
Лишень
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Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 16:24 |
84
0

Металлист 1925 минимально уступил чешской команде на предсезонном сборе

При счете 0:0 Дмитрий Кравченко не реализовал пенальти

12 февраля 2023, 16:24 |
84
0
Металлист 1925 минимально уступил чешской команде на предсезонном сборе
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 12 февраля, харьковский «Металлист 1925» на предсезонном сборе в Турции провел контрольный спарринг с чешской командой «Лишень» из Брно.

Украинская команда минимально проиграла, пропустив единственный гол на 76 минуте.

Контрольный матч

«Металлист 1925» – «Лишень» – 0:1
Лутонский (76)

На 65-й минуте Дмитрий Кравченко не реализовал пенальти (вратарь)

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Источник Sport.ua
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