Металлист 1925 минимально уступил чешской команде на предсезонном сборе

В воскресенье, 12 февраля, харьковский «Металлист 1925» на предсезонном сборе в Турции провел контрольный спарринг с чешской командой «Лишень» из Брно.

Украинская команда минимально проиграла, пропустив единственный гол на 76 минуте.

Контрольный матч

«Металлист 1925» – «Лишень» – 0:1

Лутонский (76)



На 65-й минуте Дмитрий Кравченко не реализовал пенальти (вратарь)