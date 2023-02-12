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12.02.2023, FT 0 : 0
Украина. Премьер лига12 февраля 2023, 16:24 |
84
0
Металлист 1925 минимально уступил чешской команде на предсезонном сборе
При счете 0:0 Дмитрий Кравченко не реализовал пенальти
12 февраля 2023, 16:24 |
84
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В воскресенье, 12 февраля, харьковский «Металлист 1925» на предсезонном сборе в Турции провел контрольный спарринг с чешской командой «Лишень» из Брно.
Украинская команда минимально проиграла, пропустив единственный гол на 76 минуте.
Контрольный матч
«Металлист 1925» – «Лишень» – 0:1
Лутонский (76)
На 65-й минуте Дмитрий Кравченко не реализовал пенальти (вратарь)
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