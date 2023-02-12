ВИДЕО. Ювентус победил Фиорентину благодаря голу Адриена Рабьо
«Болонья» дома проиграла «Монце», «Удинезе» и «Сассуоло» разошлись миром
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал хавбек туринцев Адриен Рабьо, отличившийся на 34-й минуте.
«Болонья» дома проиграла «Монце» (0:1), «Удинезе» и «Сассуоло» разошлись миром (2:2).
«Ювентус» занимает лишь 9-е место (29 баллов) из-за штрафа в 15 очков. «Фиорентина» находится на 14-й строчке (24 очка).
Серия А. 22-й тур, 12 февраля
Ювентус – Фиорентина – 1:0
Гол: Рабьо, 34.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Рабьо, 34 мин.
Болонья – Монца – 0:1
Гол: Донати, 25
Удинезе – Сассуоло – 2:2
Голы: Удоджи, 1 Бийол, 28 – Матеус Энрике, 6, Перес, 45+1
События матча
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