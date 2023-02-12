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Чемпионат Италии
Болонья
12.02.2023, FT 0 : 1
Монца
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Италия
12 февраля 2023, 21:12 | Обновлено 12 февраля 2023, 21:46
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ВИДЕО. Ювентус победил Фиорентину благодаря голу Адриена Рабьо

«Болонья» дома проиграла «Монце», «Удинезе» и «Сассуоло» разошлись миром

12 февраля 2023, 21:12 | Обновлено 12 февраля 2023, 21:46
191
0
ВИДЕО. Ювентус победил Фиорентину благодаря голу Адриена Рабьо
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал хавбек туринцев Адриен Рабьо, отличившийся на 34-й минуте.

«Болонья» дома проиграла «Монце» (0:1), «Удинезе» и «Сассуоло» разошлись миром (2:2).

«Ювентус» занимает лишь 9-е место (29 баллов) из-за штрафа в 15 очков. «Фиорентина» находится на 14-й строчке (24 очка).

Серия А. 22-й тур, 12 февраля

Ювентус – Фиорентина – 1:0

Гол: Рабьо, 34.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Рабьо, 34 мин.

Болонья – Монца – 0:1

Гол: Донати, 25

Удинезе – Сассуоло – 2:2

Голы: Удоджи, 1 Бийол, 28 – Матеус Энрике, 6, Перес, 45+1

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Джулио Донати (Монца).
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Источник Sport.ua
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