АЛЛЕГРИ: «В команде должен быть баланс, не все матчи сезона одинаковы»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку выигрышу у «Фиорентины» (1:0) в 22-м туре итальянской Серии А.

«У нас были хорошие шансы на второй гол во втором тайме, а затем в концовке возникла небольшая путаница с отмененным голом. Это был непростой матч, и я доволен парнями. У нас есть цель подняться [в турнирной таблице].

В атаке у нас были возможности и быстрые действия. Кьеза слева и Ди Мария справа? Мы начали так, а потом я поставил Кьезу справа, поскольку Амрабат играл против Анхеля. Та же линия атаки против «Нанта» [в плей-офф Лиги Европы]? В команде должен быть баланс. Не все матчи сезона одинаковы, и мне, должно быть, повезло понять, в какой момент это стало необходимо».

После [вынесения] решения мы продемонстрировали хорошую реакцию [в матче] с «Аталантой», затем в матче с «Монцей» сделали шаг назад. Нам потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться, теперь цель состоит в том, чтобы выигрывать следующие матчи один за другим, не забывая, что мы могли бы быть вторыми с 44 очками. В любом случае, это опыт, который заставляет расти», – признался Аллегри.