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Товарищеские матчи
Металлист
11.02.2023, FT 0 : 1
Кайсар
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Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 12:50 |
92
0

Металлист – Кайсар – 0:1. Наошибались на гол. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча

12 февраля 2023, 12:50 |
92
0
Металлист – Кайсар – 0:1. Наошибались на гол. Видео гола и обзор матча
ФК Металлист

В субботу, 11 февраля, на сборе в Турции харьковский «Металлист» провел контрольный спарринг с казахстанской командой «Кайсар» и потерпел поражение со счетом 0:1.

Гол, решивший исход матча, харьковчане пропустили на 29-й минуте. Мяч влетел в ворота «Металлиста» после череды ошибок в исполнении игроков команды.

Видеообзор матча «Металлист» – «Кайсар»

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Источник Sport.ua
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