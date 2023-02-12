В субботу, 11 февраля, на сборе в Турции харьковский «Металлист» провел контрольный спарринг с казахстанской командой «Кайсар» и потерпел поражение со счетом 0:1.

Гол, решивший исход матча, харьковчане пропустили на 29-й минуте. Мяч влетел в ворота «Металлиста» после череды ошибок в исполнении игроков команды.

Видеообзор матча «Металлист» – «Кайсар»