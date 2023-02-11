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Металлист
11.02.2023 14:00 - : -
Кайсар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 08:23 | Обновлено 11 февраля 2023, 08:24
24
0

Металлист – Кайсар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

11 февраля 2023, 08:23 | Обновлено 11 февраля 2023, 08:24
24
0
Металлист – Кайсар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист Харьков

Харьковский «Металлист» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Кайсар» (Казахстан). Начало матча – 11 февраля в 14:00 по Киеву.

Металлист – Кайсар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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