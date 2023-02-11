Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 08:23 | Обновлено 11 февраля 2023, 08:24
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Металлист – Кайсар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
11 февраля 2023, 08:23 | Обновлено 11 февраля 2023, 08:24
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Харьковский «Металлист» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Кайсар» (Казахстан). Начало матча – 11 февраля в 14:00 по Киеву.
Металлист – Кайсар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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