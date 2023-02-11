Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист минимально уступил Кайсару на старте второго этапа зимнего сбора
Товарищеские матчи
Металлист
11.02.2023, FT 0 : 1
Кайсар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 17:16 |
112
0

Металлист минимально уступил Кайсару на старте второго этапа зимнего сбора

Харьковский клуб пропустил в первом тайме и не смог отыграться

11 февраля 2023, 17:16 |
112
0
Металлист минимально уступил Кайсару на старте второго этапа зимнего сбора
ФК Металлист

​11 февраля харьковский «Металлист» открыл матчевую программу второго этапа сбора в Турции матчем против казахстанского клуба «Кайсар».

Встреча окончилась минимальным поражением украинского клуба. Единственный гол был забит на 29-й минуте встречи.

Контрольный матч

«Металлист» – «Кайсар» – 0:1
Зульфикаров (29)

По теме:
Динамо – Силекс – 4:0. Уничтожение от Караваева. Видео голов и обзор матча
Первая смена сильнее второй. Динамо с хет-триком Караваева обыграла Силекс
ФОТО. Подготовка к Ренну. Первая тренировка Ризныка в Шахтере
товарищеские матчи Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы Кайсар смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата
Футбол | 11 февраля 2023, 09:17 4
УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата
УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата

Поединки запланированы на 3-6 марта

Ризнык в Шахтере – смена Трубину. А если нет?
Футбол | 11 февраля 2023, 10:20 17
Ризнык в Шахтере – смена Трубину. А если нет?
Ризнык в Шахтере – смена Трубину. А если нет?

Валерий Василенко – о самом громком «внутреннем» трансфере УПЛ нынешнего межсезонья

Выжил чудом. В Турции под завалами нашли футболку игрока сборной Румынии
Футбол | 10.02.2023, 20:17
Выжил чудом. В Турции под завалами нашли футболку игрока сборной Румынии
Выжил чудом. В Турции под завалами нашли футболку игрока сборной Румынии
Источник: Динамо продало Витиньо за 5 миллионов евро
Футбол | 10.02.2023, 21:24
Источник: Динамо продало Витиньо за 5 миллионов евро
Источник: Динамо продало Витиньо за 5 миллионов евро
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с хавбеком
Футбол | 11.02.2023, 14:21
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с хавбеком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
10.02.2023, 04:45
Футбол
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
09.02.2023, 19:23 2
Футбол
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
09.02.2023, 17:57 6
Футбол
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
09.02.2023, 20:48 7
Баскетбол
ЧМ-2023 по биатлону. Стал известен состав Украины на женский спринт
ЧМ-2023 по биатлону. Стал известен состав Украины на женский спринт
09.02.2023, 17:35 1
Биатлон
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
10.02.2023, 08:34 2
Футбол
Артем БОНДАРЕНКО: «Мудрик в восторге от того, что получил в Лондоне»
Артем БОНДАРЕНКО: «Мудрик в восторге от того, что получил в Лондоне»
10.02.2023, 02:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности