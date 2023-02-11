Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 17:16 |
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Металлист минимально уступил Кайсару на старте второго этапа зимнего сбора
Харьковский клуб пропустил в первом тайме и не смог отыграться
11 февраля 2023, 17:16 |
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11 февраля харьковский «Металлист» открыл матчевую программу второго этапа сбора в Турции матчем против казахстанского клуба «Кайсар».
Встреча окончилась минимальным поражением украинского клуба. Единственный гол был забит на 29-й минуте встречи.
Контрольный матч
«Металлист» – «Кайсар» – 0:1
Зульфикаров (29)
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