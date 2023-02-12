«Чувак, ты должен быть увереннее». Фанаты разделили радость Лунина

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в Инстаграме поделился со своими подписчиками фото после победы команды в финале клубного чемпионата мира над «Аль-Хилялем» (5:3). Напомним, именно Лунин защищал ворота «галактикос» в матче.

Андрей Лунин оставил без комментария размещенную фотографию, на которой он запечатлен со своей женой. Зато фанаты как игрока, так и «Реала» на комментарии не скупились. Среди них были как признания украинцу в любви от поклонниц, так и критические посты.

cl4udio13: «Вам не хватает большого характера на поле, но вы в хороших руках».

cristhian0083: «Андрей, ты должен быть увереннее, чувак. У тебя есть условия, но ты должен больше верить в себя».

pedrofarias3012: «Будущий лучший вратарь в мире».