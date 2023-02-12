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  4. «Чувак, ты должен быть увереннее». Фанаты разделили радость Лунина
Клубный чемпионат мира
12 февраля 2023, 08:56 | Обновлено 12 февраля 2023, 09:13
707
1

«Чувак, ты должен быть увереннее». Фанаты разделили радость Лунина

Украинец поделился фото с победного финала на клубном чемпионате мира

12 февраля 2023, 08:56 | Обновлено 12 февраля 2023, 09:13
707
1
«Чувак, ты должен быть увереннее». Фанаты разделили радость Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в Инстаграме поделился со своими подписчиками фото после победы команды в финале клубного чемпионата мира над «Аль-Хилялем» (5:3). Напомним, именно Лунин защищал ворота «галактикос» в матче.

Андрей Лунин оставил без комментария размещенную фотографию, на которой он запечатлен со своей женой. Зато фанаты как игрока, так и «Реала» на комментарии не скупились. Среди них были как признания украинцу в любви от поклонниц, так и критические посты.

cl4udio13: «Вам не хватает большого характера на поле, но вы в хороших руках».

cristhian0083: «Андрей, ты должен быть увереннее, чувак. У тебя есть условия, но ты должен больше верить в себя».

pedrofarias3012: «Будущий лучший вратарь в мире».

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клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин Реал Мадрид Аль-Хиляль
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alex906
Молодец .Это не Мудрик которого всунули в красивую обёртку а внутри оказалась пустышка 
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