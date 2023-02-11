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  4. Бущан и Леднев вернулись в расположение Динамо после операций
Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 16:54 |
528
0

Бущан и Леднев вернулись в расположение Динамо после операций

Оба футболиста будут проходить реабилитацию рядом с партнерами по команде

11 февраля 2023, 16:54 |
528
0
Бущан и Леднев вернулись в расположение Динамо после операций
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Двое травмированных футболистов «Динамо», вратарь Георгий Бущан и полузащитник Богдан Леднев, вернулись в расположение столичной команды, которая продолжает в Турции подготовку к возобновлению сезона.

Оба футболиста перенесли операции в Мюнхене и дальнейшую реабилитацию будут проходить рядом с партнерами по команде.

Напомним, у Леднева был диагностирован перелом голени, а Бущану была удалена межпозвонковая грыжа. Восстановление полузащитника займет от двух до трех месяцев, а голкипер должен вернуться на поле ориентировочно через шесть недель.

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Богдан Леднев Динамо Киев травма операция Георгий Бущан травма спины операция на спине перелом травма голеностопа перелом ноги
Источник ФК Динамо Киев
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