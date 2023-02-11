Бущан и Леднев вернулись в расположение Динамо после операций
Оба футболиста будут проходить реабилитацию рядом с партнерами по команде
Двое травмированных футболистов «Динамо», вратарь Георгий Бущан и полузащитник Богдан Леднев, вернулись в расположение столичной команды, которая продолжает в Турции подготовку к возобновлению сезона.
Оба футболиста перенесли операции в Мюнхене и дальнейшую реабилитацию будут проходить рядом с партнерами по команде.
Напомним, у Леднева был диагностирован перелом голени, а Бущану была удалена межпозвонковая грыжа. Восстановление полузащитника займет от двух до трех месяцев, а голкипер должен вернуться на поле ориентировочно через шесть недель.
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