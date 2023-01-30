Хавбек Динамо Леднев получил перелом. Стали известны сроки восстановления

Хавбек киевского футбольного клуба «Динамо» Богдан Леднев получил перелом голени.

Киевляне на своем официальном сайте сообщили, что 24-летний украинец выбыл приблизительно на 3 месяца.

21 января «Динамо» официально объявило о возвращении в команду Богдана, который на правах аренды выступал за венгерский «Фехервар». Ранее сообщалось, что игрок получит шанс на сборах.