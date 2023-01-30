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  4. Хавбек Динамо Леднев получил перелом. Стали известны сроки восстановления
Украина. Премьер лига
30 января 2023, 10:35 |
1030
0

Хавбек Динамо Леднев получил перелом. Стали известны сроки восстановления

24-летний украинец выбыл приблизительно на 3 месяца

30 января 2023, 10:35 |
1030
0
Хавбек Динамо Леднев получил перелом. Стали известны сроки восстановления
ФК Динамо Киев. Богдан Леднев

Хавбек киевского футбольного клуба «Динамо» Богдан Леднев получил перелом голени.

Киевляне на своем официальном сайте сообщили, что 24-летний украинец выбыл приблизительно на 3 месяца.

21 января «Динамо» официально объявило о возвращении в команду Богдана, который на правах аренды выступал за венгерский «Фехервар». Ранее сообщалось, что игрок получит шанс на сборах.

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Источник ФК Динамо Киев
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