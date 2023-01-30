Украина. Премьер лига30 января 2023, 10:35 |
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Хавбек Динамо Леднев получил перелом. Стали известны сроки восстановления
24-летний украинец выбыл приблизительно на 3 месяца
30 января 2023, 10:35 |
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Хавбек киевского футбольного клуба «Динамо» Богдан Леднев получил перелом голени.
Киевляне на своем официальном сайте сообщили, что 24-летний украинец выбыл приблизительно на 3 месяца.
21 января «Динамо» официально объявило о возвращении в команду Богдана, который на правах аренды выступал за венгерский «Фехервар». Ранее сообщалось, что игрок получит шанс на сборах.
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