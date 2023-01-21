Украина. Премьер лига21 января 2023, 17:45 |
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Динамо объвило о возвращении Леднева. Игрок получит шанс на сборах
Богдан проведет с командой сборы
21 января 2023, 17:45 |
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«Динамо» официально объявило о возвращении в команду полузащитника Богдана Леднева, который на правах аренды выступал за венгерский «Фехервар».
Киевский клуб отмечает, что Леднев получит шанс на сборах, а решение о его дальнейшей судьбе будет принимать наставник Мирча Луческу после подготовки.
Сейчас «Динамо» ищут игроков в атаку, которые могли бы компенсировать уход Виктора Цыганкова.
23-летний Леднев провел в составе киевлян 32 матча и забил 2 гола.
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