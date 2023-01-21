Динамо объвило о возвращении Леднева. Игрок получит шанс на сборах

«Динамо» официально объявило о возвращении в команду полузащитника Богдана Леднева, который на правах аренды выступал за венгерский «Фехервар».

Киевский клуб отмечает, что Леднев получит шанс на сборах, а решение о его дальнейшей судьбе будет принимать наставник Мирча Луческу после подготовки.

Сейчас «Динамо» ищут игроков в атаку, которые могли бы компенсировать уход Виктора Цыганкова.

23-летний Леднев провел в составе киевлян 32 матча и забил 2 гола.