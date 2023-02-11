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Италия
11 февраля 2023, 11:29 |
511
0

Известный итальянский тренер попал в реанимацию

С Альберто Дзаккерони приключился несчастный случай

11 февраля 2023, 11:29 |
511
0
Известный итальянский тренер попал в реанимацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Дзаккерони

Известный итальянский тренер Альберто Дзаккерони попал в реанимацию. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Дзаккерони потерял сознание в результате несчастного случая, который произошел с ним в его доме в городе Чезенатико. У 69-летнего специалиста диагностированы сотрясение мозга и травма головы. Пока что тренер в сознание не приходил.

Дзаккерони известен по работе со всеми тремя грандами итальянского футбола – «Миланом», «Интером» и «Ювентусом». Именно он руководил «россонери», когда в 1999 году в команду перешел Андрей Шевченко.

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Альберто Дзаккерони
Источник La Gazzetta dello Sport
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