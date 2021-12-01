Альберто ДЗАККЕРОНИ: «Шевченко был с другой планеты»

Бывший главный тренер «Милана» Альберто Дзаккерони, под началом которого украинец Андрей Шевченко дебютировал в Серии А, рассказал, как оценивал форварда еще до момента его переезда в Италию.
«Шевченко был с другой планеты. Берлускони попросил меня подробно описать его, в ответ я печатными буквами написал, что его нужно немедленно покупать», - отметил Дзаккерони.
Напомним, Шевченко перешел в «Милан» летом 1999 года за 25 миллионов долларов.
Не так давно Шевченко вернулся в Италию, где возглавил «Дженоа».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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