Альберто ДЗАККЕРОНИ: «Шевченко был с другой планеты»

Бывший главный тренер «Милана» Альберто Дзаккерони, под началом которого украинец Андрей Шевченко дебютировал в Серии А, рассказал, как оценивал форварда еще до момента его переезда в Италию.

«Шевченко был с другой планеты. Берлускони попросил меня подробно описать его, в ответ я печатными буквами написал, что его нужно немедленно покупать», - отметил Дзаккерони.

Напомним, Шевченко перешел в «Милан» летом 1999 года за 25 миллионов долларов.

Не так давно Шевченко вернулся в Италию, где возглавил «Дженоа».