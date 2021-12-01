Альберто ДЗАККЕРОНИ: «Шевченко был с другой планеты»

Украинец поразил итальянского специалиста

  • 01.12.2021 21:20
  • 2533 просмотра
  • 5 комментариев
Альберто ДЗАККЕРОНИ: «Шевченко был с другой планеты»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Дзаккерони

Бывший главный тренер «Милана» Альберто Дзаккерони, под началом которого украинец Андрей Шевченко дебютировал в Серии А, рассказал, как оценивал форварда еще до момента его переезда в Италию.

«Шевченко был с другой планеты. Берлускони попросил меня подробно описать его, в ответ я печатными буквами написал, что его нужно немедленно покупать», - отметил Дзаккерони.

Напомним, Шевченко перешел в «Милан» летом 1999 года за 25 миллионов долларов.

Не так давно Шевченко вернулся в Италию, где возглавил «Дженоа».

Источник — La Gazzetta dello Sport

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 21:24
    +2
    шо было то было - топ конечно, жаль ни кто пока не вырос на месте у дк до сих пор
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    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 22:05 (изменен)
    0
    Tasha19, 01.12.2021 22:04
    Да по уровню просто не дотягивали.
    вроде бы шансы имелись у таких как коноплянко, ярмо, миля даже, но на деле ни кто не выстрелил в итоге, хотя не скажешь шо там уровень совсем никакой далеко у них всех
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    Tasha19
    Tasha19, 01.12.2021 22:04
    0
    OKs100, 01.12.2021 22:02
    Не выросли потому, что быстро спились.
    Да по уровню просто не дотягивали.
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    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 22:03
    0
    OKs100, 01.12.2021 22:02
    Не выросли потому, что быстро спились.
    ну шо прям все и сразу, ладно там еще миля и аля широко известные этим во всех кругах, а др шо?
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    OKs100
    online
    OKs100, 01.12.2021 22:02
    0
    Alex86 1, 01.12.2021 21:24
    шо было то было - топ конечно, жаль ни кто пока не вырос на месте у дк до сих пор
    Не выросли потому, что быстро спились.
    Ссылка
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