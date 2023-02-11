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Чемпионат Германии
Шальке
10.02.2023, FT 1 : 0
Вольфсбург
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Германия
11 февраля 2023, 03:55 | Обновлено 11 февраля 2023, 03:59
22
0

ВИДЕО. Как Арнольд не забил пенальти. Шальке и Вольфсбург разошлись миром

11 февраля состоялся матч 20-го тура чемпионата Германии

11 февраля 2023, 03:55 | Обновлено 11 февраля 2023, 03:59
22
0
ВИДЕО. Как Арнольд не забил пенальти. Шальке и Вольфсбург разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Германии «Шальке» и «Вольфсбург» разошлись миром (0:0).

Команды провели матч на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

На 9-й минуте хавбек гостей Максимилиан Арнольд не реализовал пенальти.

«Вольфсбург» имеет 30 очков и идет на 7-м месте, «Шальке» занимает последнее 18-е место (12 очков).

Бундеслига. 20-й тур, 10 февраля

Шальке – Вольфсбург – 0:0

Незабитый пенальти: Арнольд, 9 (Вольфсбург)

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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