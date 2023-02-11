10.02.2023, FT 1 : 0
Германия11 февраля 2023, 03:55 | Обновлено 11 февраля 2023, 03:59
22
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ВИДЕО. Как Арнольд не забил пенальти. Шальке и Вольфсбург разошлись миром
11 февраля состоялся матч 20-го тура чемпионата Германии
11 февраля 2023, 03:55 | Обновлено 11 февраля 2023, 03:59
22
0
В матче 20-го тура чемпионата Германии «Шальке» и «Вольфсбург» разошлись миром (0:0).
Команды провели матч на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.
На 9-й минуте хавбек гостей Максимилиан Арнольд не реализовал пенальти.
«Вольфсбург» имеет 30 очков и идет на 7-м месте, «Шальке» занимает последнее 18-е место (12 очков).
Бундеслига. 20-й тур, 10 февраля
Шальке – Вольфсбург – 0:0
Незабитый пенальти: Арнольд, 9 (Вольфсбург)
Видеообзор матча
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