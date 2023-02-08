10 февраля на «Фельтинс Арена» пройдет матч 20-го тура Бундеслиги 1, в котором «Шальке» встретится с «Вольфсбургом». Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

Шальке



Команда не относится к грандам, но ведь совсем недавно при Доменико Тедеско была вице-чемпионом Германии. Но в 2021-м году она вылетела в Бундеслигу 2. Через год "кобальтовые" вернулись, и в Гельзенкирхене верили, что это «чистилище» пойдет на пользу проекту - как это было, например, с «Вердером». Но, несмотря на смену наставника осенью и попытку укрепить состав в январе, команда просто не выглядит достаточно конкурентной, чтобы выступать на уровне высшей лиги своей страны. У нее откровенно убогая статистика. Достаточно сказать, что уже после длительного перерыва «Шальке» получил 3 безответных гола от «Айнтрахта» и был разгромлен 1-6 дома «РБ Лейпциг». Только с «Кельном» получилось зацепиться за ничью, конечно же, нулевую - так взяли 1-е очко за 4 тура. Зато потом повторили нулевой счет с «Менхенгладбахом». Что, впрочем, не особенно увеличило шансы на выживание.

Вольфсбург



Клуб в этом сезоне однозначно прибавил. Что было несложно и даже ожидаемо, ведь Нико Ковач принял команду, провалившуюся в 2021/2022 из зоны Лиги чемпионов в нижнюю треть таблицы. У хорвата, кстати, тоже не все задавалось на старте нового розыгрыша, но постепенно «волки» разогнались. И продолжили серию побед в января, будто не замечая затяжного перерыва, причем как: «Фрайбургу» с «Гертой» забили на двоих 11 безответных мячей. Потом, правда, пошли поражения. С идентичным счетом, по 1-2, амбициозная команда уступила «Вердеру» в Бундеслиге и берлинскому «Униону» в кубке. А с «Баварией» все «удвоили», проиграв 2-4, причем пропустили трижды к 19-й минуте.

Статистика личных встреч



«Вольфсбург» не проигрывает 6 очных матчей кряду, и победил в 4 их них. Но в августе он ограничился только нулевой ничьей дома с только вернувшимся в Бундеслигу «Шальке».

Прогноз



Букмекерские конторы считают, что у «Шальке» нет особых шансов на очки в этом поединке. «Вольфсбургу» пора вернуться на путь побед - поверим, что это получится в пятницу с коэффициентом - 1,92 по Parimatch.