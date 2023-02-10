Украина. Премьер лига10 февраля 2023, 23:35 | Обновлено 10 февраля 2023, 23:45
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Минай – Вележ – 1:3. На поле выбежала собака. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 9 февраля в Турции
10 февраля 2023, 23:35 | Обновлено 10 февраля 2023, 23:45
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В товарищеском матче на сборах в Турции клуб УПЛ «Минай» уступил боснийской команде «Вележ» (1:3).
Единственный гол в составе закарпатской команды во втором тайме забил Антон Байдал.
Интересный эпизод случился в начале матча, когда на поле выбежал пес, и Юрий Коломоец вежливо отнес четырехлапого за границы поля.
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Товарищеский матч. 9 февраля, Турция
Минай (Украина) – Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) – 1:3
Голы: Байдал, 74 – Чукович, 36, Выхабович, 47, Хаскич, 73.
Видеообзор матча
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