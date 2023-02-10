В товарищеском матче на сборах в Турции клуб УПЛ «Минай» уступил боснийской команде «Вележ» (1:3).

Единственный гол в составе закарпатской команды во втором тайме забил Антон Байдал.

Интересный эпизод случился в начале матча, когда на поле выбежал пес, и Юрий Коломоец вежливо отнес четырехлапого за границы поля.

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Товарищеский матч. 9 февраля, Турция

Минай (Украина) – Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) – 1:3

Голы: Байдал, 74 – Чукович, 36, Выхабович, 47, Хаскич, 73.

Видеообзор матча