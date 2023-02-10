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Товарищеские матчи
Минай
09.02.2023, FT 1 : 3
Вележ
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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 23:35 | Обновлено 10 февраля 2023, 23:45
56
0

Минай – Вележ – 1:3. На поле выбежала собака. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 9 февраля в Турции

10 февраля 2023, 23:35 | Обновлено 10 февраля 2023, 23:45
56
0
Минай – Вележ – 1:3. На поле выбежала собака. Видео голов и обзор матча
FH YouTube

В товарищеском матче на сборах в Турции клуб УПЛ «Минай» уступил боснийской команде «Вележ» (1:3).

Единственный гол в составе закарпатской команды во втором тайме забил Антон Байдал.

Интересный эпизод случился в начале матча, когда на поле выбежал пес, и Юрий Коломоец вежливо отнес четырехлапого за границы поля.

Товарищеский матч. 9 февраля, Турция

Минай (Украина) – Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) – 1:3

Голы: Байдал, 74 – Чукович, 36, Выхабович, 47, Хаскич, 73.

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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