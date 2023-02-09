В четверг, 9 февраля, клуб «Минай» на предсезонном сборе в Турции проведет контрольный поединок с командой «Вележ» Мостар из Боснии и Герцеговины.

Стартовый свисток во встрече прозвучит в 14:00 по киевскому времени.