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Минай
09.02.2023 14:00 - : -
Вележ
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Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 09:17 | Обновлено 09 февраля 2023, 09:18
52
0

Минай – Вележ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 9 февраля в 14:00

09 февраля 2023, 09:17 | Обновлено 09 февраля 2023, 09:18
52
0
Минай – Вележ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

В четверг, 9 февраля, клуб «Минай» на предсезонном сборе в Турции проведет контрольный поединок с командой «Вележ» Мостар из Боснии и Герцеговины.

Стартовый свисток во встрече прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

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Минай Вележ Мостар смотреть онлайн учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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