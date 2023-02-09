Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 09:17 | Обновлено 09 февраля 2023, 09:18
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Минай – Вележ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 9 февраля в 14:00
09 февраля 2023, 09:17 | Обновлено 09 февраля 2023, 09:18
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В четверг, 9 февраля, клуб «Минай» на предсезонном сборе в Турции проведет контрольный поединок с командой «Вележ» Мостар из Боснии и Герцеговины.
Стартовый свисток во встрече прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
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