Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 16:44 |
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Минай на сборе в Турции уступил Вележу
Закарпатский клуб проиграл команде из Боснии и Герцеговины
09 февраля 2023, 16:44 |
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В четвертом турецком спарринге «Минай» уступил «Вележу».
Единственный гол в составе украинской команды забил Антон Байдал.
Контрольный матч
«Минай» – «Вележ» – 1:3
Голы: Байдал (73), Чукович (74), Выхабович (36), Хаскич (47).
Состав «Миная» в 1-м тайме: Бандура, Рогозинский, Немчанинов, Горин, Гончар, Витенчук, Твердохлеб, Воробчак, Гечев, игрок на просмотре, Коломоец.
После перерыва выходили: Пеньков, Чуев, Ю.Кравчук, Трубочкин, Дмитрук, Колесник, Паламар, Байдал, Голуб.
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