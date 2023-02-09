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Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 16:44 |
50
0

Минай на сборе в Турции уступил Вележу

Закарпатский клуб проиграл команде из Боснии и Герцеговины

09 февраля 2023, 16:44 |
50
0
Минай на сборе в Турции уступил Вележу
ФК Минай

В четвертом турецком спарринге «Минай» уступил «Вележу».

Единственный гол в составе украинской команды забил Антон Байдал.

Контрольный матч

«Минай» – «Вележ» – 1:3
Голы: Байдал (73), Чукович (74), Выхабович (36), Хаскич (47).

Состав «Миная» в 1-м тайме: Бандура, Рогозинский, Немчанинов, Горин, Гончар, Витенчук, Твердохлеб, Воробчак, Гечев, игрок на просмотре, Коломоец.

После перерыва выходили: Пеньков, Чуев, Ю.Кравчук, Трубочкин, Дмитрук, Колесник, Паламар, Байдал, Голуб.

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Источник ФК Минай
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