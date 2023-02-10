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Испания
10 февраля 2023, 23:39 | Обновлено 11 февраля 2023, 00:15
965
6

Второй матч в Ла Лиге. Цыганков вышел на замену в поединке с Кадисом

Украинец появился на поле на 63-й минуте

10 февраля 2023, 23:39 | Обновлено 11 февраля 2023, 00:15
965
6
Второй матч в Ла Лиге. Цыганков вышел на замену в поединке с Кадисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сегодня Виктор Цыганков остался в запасе «Жироны» на матч 21-го тура Ла Лиги против «Кадиса». Однако на 63-й минуте 25-летний украинский вингер вышел на замену вместо Алеша Гарсии.

Цыганков вышел на поле при счете 2:0 в пользу «Кадиса».

Для Цыганкова это второй матч за «Жирону». Он дебютировал неделю назад в матче против «Валенсии», где вышел на замену на 78-й минуте.

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Цыганков – в запасе Жироны на матч с Кадисом
Виктор Цыганков Жирона Кадис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Віталій Яценко
Жирона грає виключно на швидкісних атаках. Це типово для середняків більшості чемпіонатів. Якщо треба грати у позиційному нападі, то це треба вміти. Тут і потрібні такі люди, як Циганков, який вміє вскривати оборону за рахунок інтелекту. Але треба перебудовувати всю філософію. Цим точно ніхто займатись зараз не буде. Тому Віктору доведеться адаптуватись і теж грати на швидких атаках. Першими пропустили від Кадісу, тому і програли. 0 ударів у ствір - все, що треба знати про Жирону, коли їй треба грати першим номером.
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+1
mist76
Вітя нажаль нічого показати не зміг
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0
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Олександр Собчук
та Жирона - днище рідкісне
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