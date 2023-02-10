Второй матч в Ла Лиге. Цыганков вышел на замену в поединке с Кадисом

Сегодня Виктор Цыганков остался в запасе «Жироны» на матч 21-го тура Ла Лиги против «Кадиса». Однако на 63-й минуте 25-летний украинский вингер вышел на замену вместо Алеша Гарсии.

Цыганков вышел на поле при счете 2:0 в пользу «Кадиса».

Для Цыганкова это второй матч за «Жирону». Он дебютировал неделю назад в матче против «Валенсии», где вышел на замену на 78-й минуте.