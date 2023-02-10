Испания10 февраля 2023, 23:39 | Обновлено 11 февраля 2023, 00:15
965
6
Второй матч в Ла Лиге. Цыганков вышел на замену в поединке с Кадисом
Украинец появился на поле на 63-й минуте
10 февраля 2023, 23:39 | Обновлено 11 февраля 2023, 00:15
965
6
Сегодня Виктор Цыганков остался в запасе «Жироны» на матч 21-го тура Ла Лиги против «Кадиса». Однако на 63-й минуте 25-летний украинский вингер вышел на замену вместо Алеша Гарсии.
Цыганков вышел на поле при счете 2:0 в пользу «Кадиса».
Для Цыганкова это второй матч за «Жирону». Он дебютировал неделю назад в матче против «Валенсии», где вышел на замену на 78-й минуте.
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Комментарии 6
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Жирона грає виключно на швидкісних атаках. Це типово для середняків більшості чемпіонатів. Якщо треба грати у позиційному нападі, то це треба вміти. Тут і потрібні такі люди, як Циганков, який вміє вскривати оборону за рахунок інтелекту. Але треба перебудовувати всю філософію. Цим точно ніхто займатись зараз не буде. Тому Віктору доведеться адаптуватись і теж грати на швидких атаках. Першими пропустили від Кадісу, тому і програли. 0 ударів у ствір - все, що треба знати про Жирону, коли їй треба грати першим номером.
Вітя нажаль нічого показати не зміг
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та Жирона - днище рідкісне
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