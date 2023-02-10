Цыганков – в запасе Жироны на матч с Кадисом

Сегодня, 10 февраля «Жирона» в 21-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Кадисом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский вингер Виктор Цыганков снова остался в запасе «Жироны» на матч.

Состав «Жироны»: Гаццанига, Бернардо, Мигель, Арнау, Кастельянос, Тони Вилья, Алеш Гарсия, Ромеу, Санти Буэно, Иван Мартин, Борха Гарсия

Цыганков дебютировал за «Жирону» неделю назад в матче против «Валенсии» (1:0). В том матче он вышел на замену на 78-й минуте.