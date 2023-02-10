Испания10 февраля 2023, 21:14 |
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Цыганков – в запасе Жироны на матч с Кадисом
Украинец снова остался в запасе
10 февраля 2023, 21:14 |
424
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Сегодня, 10 февраля «Жирона» в 21-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Кадисом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский вингер Виктор Цыганков снова остался в запасе «Жироны» на матч.
Состав «Жироны»: Гаццанига, Бернардо, Мигель, Арнау, Кастельянос, Тони Вилья, Алеш Гарсия, Ромеу, Санти Буэно, Иван Мартин, Борха Гарсия
Цыганков дебютировал за «Жирону» неделю назад в матче против «Валенсии» (1:0). В том матче он вышел на замену на 78-й минуте.
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Комментарии 8
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Йому пограти дадуть нормально взагалі?Що за поспіх був з покупкою взимку якщо не дають навіть ігрового часу на адаптацію.. Впринципі вболівальники Жирони в твіттері тим самим питання задаються..
Ще один горе-тренер-адаптор... Так і Ярмоленка, і Шевченка "зламали" в свій час
ну так а где еще ему быть
Скільки йому треба на адаптацію? 2-3 тури, тижні чи сезони??? Він, якщо професіонал, мав вже заграти. Третій тиждень там!
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Отдайте в аренду его в сегунду ,его там уровень
Мабуть занадто слабкий суперник цей Кадіс, що новоспеченого хфоравада тримають на банці.
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