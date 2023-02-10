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  4. Цыганков – в запасе Жироны на матч с Кадисом
Испания
10 февраля 2023, 21:14 |
424
8

Цыганков – в запасе Жироны на матч с Кадисом

Украинец снова остался в запасе

10 февраля 2023, 21:14 |
424
8
Цыганков – в запасе Жироны на матч с Кадисом
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Сегодня, 10 февраля «Жирона» в 21-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Кадисом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский вингер Виктор Цыганков снова остался в запасе «Жироны» на матч.

Состав «Жироны»: Гаццанига, Бернардо, Мигель, Арнау, Кастельянос, Тони Вилья, Алеш Гарсия, Ромеу, Санти Буэно, Иван Мартин, Борха Гарсия

Цыганков дебютировал за «Жирону» неделю назад в матче против «Валенсии» (1:0). В том матче он вышел на замену на 78-й минуте.

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Кадис Жирона Ла Лига стартовые составы Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Тарік1994
Йому пограти дадуть нормально взагалі?Що за поспіх був з покупкою взимку якщо не дають навіть ігрового часу на адаптацію..  Впринципі вболівальники Жирони в твіттері тим самим питання задаються..
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+1
Kapitan
Ще один горе-тренер-адаптор... Так і Ярмоленка, і Шевченка "зламали" в свій час
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0
виталий жалыбин
ну так а где еще ему быть
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-3
nivavn
Скільки йому треба на адаптацію? 2-3 тури, тижні чи сезони??? Він, якщо професіонал, мав вже заграти. Третій тиждень там!
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-5
Показать Скрыть 2 ответа
Павел Гришин
Отдайте в аренду его в сегунду ,его там уровень 
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-6
nivavn
Мабуть занадто слабкий суперник цей Кадіс, що новоспеченого хфоравада тримають на банці.
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-6
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