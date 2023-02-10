БАРАНКА: «В россии принимают ставки на матчи УПЛ, и это финансирует войну»

Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка рассказал о том, что санкции, введенные против россии за развязанную этой страной войну в Украине, оказались нерабочими в отношении букмекерского бизнеса, от налогов с которого продолжают финансироваться убийства украинцев.

«После начала войны я вернулся в Украину еще в июле месяце, так как благодаря организационному чуду нам удалось вернуть чемпионат по футболу. Несмотря на войну, футбол возобновился, и таким же образом мы пытаемся придать хоть какую-то нормальность украинскому населению».

«Чемпионат по футболу возобновился в августе со всеми вытекающими отсюда трудностями. Например, при воздушной тревоге игра приостанавливается, потому что вы вынуждены спуститься в укрытие. На сегодняшний день была отменена только одна игра, и мы установили рекорд самого продолжительного матча, который длился более 5 часов. Я считаю, что возобновление чемпионата – это абсолютно положительный факт, однако донецкий «Шахтер» показал хорошие результаты в Европе, а на зимнем трансферном рынке у нас был самый дорогой трансфер с переходом Мудрика в «Челси». Следует подчеркнуть, что часть этой суммы была передана непосредственно семьям, пострадавшим от трагедии войны».

«Минус возвращения футбола в том, что российский букмекерский мир не испытал никаких ограничений. Самое невероятное, что российские букмекеры, благодаря некоторым провайдерам, предлагают матчи чемпионата Украины. Так вот, пока украинцы под бомбами, кто-то в россии делает ставки на матчи чемпионата Украины и за счет налоговых поступлений в итоге финансирует войну через украинские матчи. И это еще не все: даже матчи еврокубков, в которых присутствуют команды из Украины и даже сборной, присутствуют в российских букмекерских конторах. Это нарушение санкций, кроме того, военная машина смазывается этически отвратительным образом. Мы говорим о мире, который привлекает миллионы евро и представляет собой важное финансирование войны».

«В последние дни много говорят об исключении российских спортсменов со следующей Олимпиады, что, на мой взгляд, необходимо. Было видео, где президент Украины Зеленский объясняет, сколько украинских спортсменов погибло в результате этой войны и сколько других спортсменов, которые воюют. Почему мы должны давать русским возможность участвовать в этом соревновании, которое должно быть инструментом мира?»

«Хочу обратиться с призывом: подумайте, что переживает население Украины в этот период, и я считаю, что попытка изолировать российскую букмекерскую систему могла бы быть полезной. Глупо говорить о футболе в таких ситуациях, но это также может дать повод для беззаботного настроения. На самом деле мы сделали все, чтобы возобновить чемпионат именно для того, чтобы дать моменты легкости, но и с прицелом на будущее, потому что если бы футбол застрял, не было бы больше таких украинских талантов, как Мудрик, Ярмоленко, Зинченко и Малиновский», - сказал Баранка.