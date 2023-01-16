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Чемпионат Украины
16 января 2023, 10:12 | Обновлено 16 января 2023, 10:13
2286
12

Ахметов выделил 1 миллиард гривен на помощь украинским воинам и защитникам

Президент ФК «Шахтер» рассказал о запуске проекта «Сердце «Азовстали»

16 января 2023, 10:12 | Обновлено 16 января 2023, 10:13
2286
12
Ахметов выделил 1 миллиард гривен на помощь украинским воинам и защитникам
ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов рассказал о трансфере Михаила Мудрика в «Челси» и запуске проекта «Сердце «Азовстали»

«Прежде всего я хочу поблагодарить весь цивилизованный мир за помощь Украине. Благодаря украинской армии, украинскому народу и огромной поддержке всего цивилизованного мира мы сегодня можем говорить об украинском футболе. Только вместе мы победим зло, пришедшее в наш дом.

Сегодня я испытываю двойственные чувства. С одной стороны, я рад за Михаила и горжусь им. Этот парень собственным примером доказал, что невозможное может стать возможным благодаря таланту и труду. Я абсолютно уверен, что яркой, красивой игре Михаила будет аплодировать вся Европа.

С другой стороны, я никогда не скрывал, что моя мечта – выигрывать европейские трофеи. Это значит, что таких игроков, как Мудрик, нужно приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат и завоевывать с такими игроками европейские трофеи, а не болеть за них, даже когда они играют в лучших клубах мира. К сожалению, сейчас это невозможно, потому что в Украине идет подлая, несправедливая война, развязанная против нас российской федерацией. Но я убежден, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с «Челси» на «Донбасс Арене» в украинском Донецке.

Мы должны делать все возможное, чтобы приблизить этот день.

Именно поэтому я принял решение о запуске проекта «Сердце «Азовстали» – для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов. Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны все мы сегодня чувствуем неизбежность Победы Украины.

На помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям сегодня я выделяю 1 миллиард гривен. Они будут направлены на разные потребности – от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов. Для соблюдения принципов прозрачности будет сформирована профессиональная, независимая команда, которая будет взаимодействовать с защитниками «Азовстали», их семьями, патронажными службами, волонтерами.

Мы в вечном долгу перед нашими воинами!», – заявил Ахметов.

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трансферы Ринат Ахметов Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы УПЛ российско-украинская война
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 12
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Хутин Пуйло
Противная двуличная тварь. Сначала приложил свою руку к сдаче Донбасса, а теперь «смотрите какой я хороший»
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+10
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Петя Рудик
А мільярд доларів слабо?!
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+4
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SandroKing
Волею случая я оказался 8 марта 2014 года в гостях у родственников жены в
Донецке. Один из которых рассказал мне что на предприятиях Ахметова
собирают людей со всей области чтобы ехать 13 марта на проукраинский
митинг и гасить бандеровцев. Все централизовано, автобусами, выходной
день еще и накинуть что-то обещали. Все мы помним чем это закончилось.
На этом митинге убили Дмитрия Чернявского. Это стало по сути началом
оккупации  Донецка. Один человек с фамилией Ахметов решил судьбу всего
региона на много лет вперед принеся нищету и войну. Теперь он хочет
откупиться миллиардом? Ну для меня то что происходит и произошло не
стоит никаких денег. А этого человека нужно судить, потому что такие
преступления не имеют срока давности.
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+2
Dfs2262ar
Умники набігли))) А ну шо там зробив суркіс для країни?
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
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