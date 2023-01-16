Ахметов выделил 1 миллиард гривен на помощь украинским воинам и защитникам

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов рассказал о трансфере Михаила Мудрика в «Челси» и запуске проекта «Сердце «Азовстали»



«Прежде всего я хочу поблагодарить весь цивилизованный мир за помощь Украине. Благодаря украинской армии, украинскому народу и огромной поддержке всего цивилизованного мира мы сегодня можем говорить об украинском футболе. Только вместе мы победим зло, пришедшее в наш дом.



Сегодня я испытываю двойственные чувства. С одной стороны, я рад за Михаила и горжусь им. Этот парень собственным примером доказал, что невозможное может стать возможным благодаря таланту и труду. Я абсолютно уверен, что яркой, красивой игре Михаила будет аплодировать вся Европа.



С другой стороны, я никогда не скрывал, что моя мечта – выигрывать европейские трофеи. Это значит, что таких игроков, как Мудрик, нужно приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат и завоевывать с такими игроками европейские трофеи, а не болеть за них, даже когда они играют в лучших клубах мира. К сожалению, сейчас это невозможно, потому что в Украине идет подлая, несправедливая война, развязанная против нас российской федерацией. Но я убежден, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с «Челси» на «Донбасс Арене» в украинском Донецке.



Мы должны делать все возможное, чтобы приблизить этот день.



Именно поэтому я принял решение о запуске проекта «Сердце «Азовстали» – для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов. Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны все мы сегодня чувствуем неизбежность Победы Украины.



На помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям сегодня я выделяю 1 миллиард гривен. Они будут направлены на разные потребности – от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов. Для соблюдения принципов прозрачности будет сформирована профессиональная, независимая команда, которая будет взаимодействовать с защитниками «Азовстали», их семьями, патронажными службами, волонтерами.



Мы в вечном долгу перед нашими воинами!», – заявил Ахметов.