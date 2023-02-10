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Кривбасс
09.02.2023, FT 2 : 1
Нефтчи Фергана
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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 20:31 | Обновлено 10 февраля 2023, 20:41
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0

Кривбасс – Нефтчи – 2:1. Все решили до перерыва. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча

10 февраля 2023, 20:31 | Обновлено 10 февраля 2023, 20:41
129
0
Кривбасс – Нефтчи – 2:1. Все решили до перерыва. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс Кривой Рог

В четверг, 9 февраля, на предсезонном сборе в Турции криворожский Кривбасс померился силами с узбекистанским Нефтчи из Ферганы и добился победы со счетом 2:1.

Голы в составе украинского клуба забили Кораблин и Устименко.

Видеообзор товарищеского матча Кривбасс – Нефтчи

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Источник Sport.ua
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