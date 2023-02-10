Кривбасс – Нефтчи – 2:1. Все решили до перерыва. Видео голов и обзор матча

В четверг, 9 февраля, на предсезонном сборе в Турции криворожский Кривбасс померился силами с узбекистанским Нефтчи из Ферганы и добился победы со счетом 2:1.

Голы в составе украинского клуба забили Кораблин и Устименко.

Видеообзор товарищеского матча Кривбасс – Нефтчи