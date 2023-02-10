Товарищеские матчи
09.02.2023, FT 2 : 1
Украина. Премьер лига10 февраля 2023, 20:31 | Обновлено 10 февраля 2023, 20:41
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Кривбасс – Нефтчи – 2:1. Все решили до перерыва. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча
10 февраля 2023, 20:31 | Обновлено 10 февраля 2023, 20:41
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В четверг, 9 февраля, на предсезонном сборе в Турции криворожский Кривбасс померился силами с узбекистанским Нефтчи из Ферганы и добился победы со счетом 2:1.
Голы в составе украинского клуба забили Кораблин и Устименко.
Видеообзор товарищеского матча Кривбасс – Нефтчи
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