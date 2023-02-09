Сегодня, 9 февраля «Кривбасс» провел свой шестой матч на сборах в Турции и одержал в них свою третью победу. Команда Юрия Вернидуба минимально обыграла узбекистанский «Нефтчи».

«Кривбасс» – «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан) – 2:1

Голы: Тимур Кораблин (30), Денис Устименко (34) - Умар Адхамзаде (49)

«Кривбасс»: Андрей Клищук – Андрей Понедельник, Виталий Вернидуб (Даниил Бескоровайный, 76), Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 46), Евгений Опанасенко – Денис Шевченко (Захар Карпусь, 62), Тимур Кораблин (Дмитрий Хомченовский, 76), Владислав Семотюк (Евгений Банада, 76), Клим Приходько (Рифет Капич, 76), Артур Микитишин (Никита Татарков, 76) – Денис Устименко (Антон Цыганков, 72).