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Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 19:46 | Обновлено 09 февраля 2023, 19:53
137
0

Кривбасс минимально обыграл Нефтчи на сборах

Третья победа в шести матчах для команды Вернидуба

09 февраля 2023, 19:46 | Обновлено 09 февраля 2023, 19:53
137
0
Кривбасс минимально обыграл Нефтчи на сборах
ФК Кривбасс

Сегодня, 9 февраля «Кривбасс» провел свой шестой матч на сборах в Турции и одержал в них свою третью победу. Команда Юрия Вернидуба минимально обыграла узбекистанский «Нефтчи».

«Кривбасс» – «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан) – 2:1
Голы: Тимур Кораблин (30), Денис Устименко (34) - Умар Адхамзаде (49)

«Кривбасс»: Андрей Клищук – Андрей Понедельник, Виталий Вернидуб (Даниил Бескоровайный, 76), Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 46), Евгений Опанасенко – Денис Шевченко (Захар Карпусь, 62), Тимур Кораблин (Дмитрий Хомченовский, 76), Владислав Семотюк (Евгений Банада, 76), Клим Приходько (Рифет Капич, 76), Артур Микитишин (Никита Татарков, 76) – Денис Устименко (Антон Цыганков, 72).

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Источник Sport.ua
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