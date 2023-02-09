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Товарищеские матчи
Кривбасс
09.02.2023 16:30 - : -
Нефтчи Фергана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 07:33 | Обновлено 09 февраля 2023, 07:35
19
0

Кривбасс – Нефтчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 9 февраля в 16:20

09 февраля 2023, 07:33 | Обновлено 09 февраля 2023, 07:35
19
0
Кривбасс – Нефтчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс Кривой Рог

В четверг, 9 февраля, криворожский «Кривбасс» на предсезонном сборе в Турции проведет товарищеский матч с узбекистанской командой «Нефтчи» из Ферганы.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:30 по Киеву.

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Кривбасс Кривой Рог Нефтчи Фергана товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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