Товарищеские матчи
09.02.2023 16:30 - : -
Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 07:33 | Обновлено 09 февраля 2023, 07:35
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Кривбасс – Нефтчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 9 февраля в 16:20
09 февраля 2023, 07:33 | Обновлено 09 февраля 2023, 07:35
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В четверг, 9 февраля, криворожский «Кривбасс» на предсезонном сборе в Турции проведет товарищеский матч с узбекистанской командой «Нефтчи» из Ферганы.
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:30 по Киеву.
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