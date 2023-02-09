В четверг, 9 февраля, криворожский «Кривбасс» на предсезонном сборе в Турции проведет товарищеский матч с узбекистанской командой «Нефтчи» из Ферганы.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:30 по Киеву.