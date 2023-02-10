Пеп ГВАРДИОЛА: «Нас сначала осуждают, а лишь затем начинают разбираться»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал мнение относительно обвинений клуба в финансовых махинациях, которые, напомним, ему не так давно предъявила Английская Премьер-лига.

Испанский специалист уверен, что нынешняя ситуация ничем не отличается от той, когда клуб не так давно смог доказать свою невиновность, будучи обвиненным УЕФА в махинациях.