Англия10 февраля 2023, 19:10 | Обновлено 10 февраля 2023, 19:35
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Нас сначала осуждают, а лишь затем начинают разбираться»
Наставник «Манчестер Сити» – об обвинениях в адрес клуба
10 февраля 2023, 19:10 | Обновлено 10 февраля 2023, 19:35
287
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал мнение относительно обвинений клуба в финансовых махинациях, которые, напомним, ему не так давно предъявила Английская Премьер-лига.
Испанский специалист уверен, что нынешняя ситуация ничем не отличается от той, когда клуб не так давно смог доказать свою невиновность, будучи обвиненным УЕФА в махинациях.
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