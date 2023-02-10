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Англия
10 февраля 2023, 19:10 | Обновлено 10 февраля 2023, 19:35
287
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Нас сначала осуждают, а лишь затем начинают разбираться»

Наставник «Манчестер Сити» – об обвинениях в адрес клуба

10 февраля 2023, 19:10 | Обновлено 10 февраля 2023, 19:35
287
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Нас сначала осуждают, а лишь затем начинают разбираться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал мнение относительно обвинений клуба в финансовых махинациях, которые, напомним, ему не так давно предъявила Английская Премьер-лига.

Испанский специалист уверен, что нынешняя ситуация ничем не отличается от той, когда клуб не так давно смог доказать свою невиновность, будучи обвиненным УЕФА в махинациях.

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Источник Sport.ua
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