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Англия
08 февраля 2023, 16:11 | Обновлено 08 февраля 2023, 16:15
323
0

АПЛ вряд ли лишит Манчестер Сити титулов. Найдут другое наказание

Отобрать титул не считается эффективным наказанием

08 февраля 2023, 16:11 | Обновлено 08 февраля 2023, 16:15
323
0
АПЛ вряд ли лишит Манчестер Сити титулов. Найдут другое наказание
Sky Sports

По информации The Athletic, «Манчестер Сити» вряд ли лишится титулов АПЛ минувших сезонов даже в том случае, если руководство Лиги подтвердит все финансовые нарушения, о которых недавно стало известно.

В том случае, если команду лишат очков, то сделают это в таблице нынешнего сезона, а не минувших.

«Если дойдет до отбора очков, то процедура, скорее всего, затронет нынешний чемпионат, а не прошлые. В АПЛ не хотят, чтобы судьба титулов решалась и менялась в зале суда».

«Кроме того, потеря прошлых титулов не станет таким уж наказанием», — сказал источник издания.

Ожидается, что судебные разбирательства будут длиться много месяцев.

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Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Источник The Athletic
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