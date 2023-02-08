АПЛ вряд ли лишит Манчестер Сити титулов. Найдут другое наказание
Отобрать титул не считается эффективным наказанием
По информации The Athletic, «Манчестер Сити» вряд ли лишится титулов АПЛ минувших сезонов даже в том случае, если руководство Лиги подтвердит все финансовые нарушения, о которых недавно стало известно.
В том случае, если команду лишат очков, то сделают это в таблице нынешнего сезона, а не минувших.
«Если дойдет до отбора очков, то процедура, скорее всего, затронет нынешний чемпионат, а не прошлые. В АПЛ не хотят, чтобы судьба титулов решалась и менялась в зале суда».
«Кроме того, потеря прошлых титулов не станет таким уж наказанием», — сказал источник издания.
Ожидается, что судебные разбирательства будут длиться много месяцев.
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